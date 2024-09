Camila do Stein Cascavel Futsal é Eleita a Melhor Atleta do Mundo

Nascida em Ubiratã (PR), Camila chegou ao Stein Cascavel Futsal em 2021 e, desde então, marcou 94 gols com a camisa da equipe, colecionando títulos a cada temporada.

Em sua primeira temporada com o time cascavelense, Camila conquistou o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil.

Em 2022, ela adicionou à sua lista a Taça Brasil, a Liga Feminina de Futsal, a Copa do Mundo e o Bicampeonato Paranaense.

Já em 2023, ano em que a camisa 11 do Stein foi reconhecida como a melhor do mundo, Camila conquistou a Supercopa, a Libertadores da América, o Bicampeonato da Copa do Mundo, o Bicampeonato da Liga Feminina e o Tricampeonato Paranaense.

O excelente desempenho da atleta em 2024 pode colocá-la entre as melhores do mundo novamente para a premiação do ano que vem.

Neste ano, ela também foi uma das protagonistas das conquistas do Stein, incluindo a Supercopa, a Copa do Mundo e a Libertadores da América.

Fonte: Assessoria Stein Cascavel Futsal