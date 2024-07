Bortoluzzi é melhor estreante em etapa acima da expectativa

O começo da participação da equipe BF Racing foi melhor que o esperado. Logo na sua etapa de estreia da Turismo Nacional, o time comemorou um pódio com o piloto João Bortoluzzi, que foi o maior pontuador entre os pilotos que estrearam na categoria durante a etapa disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com a somatória das seis provas disputas, Bortoluzzi somou 41 pontos, e foi um dos destaques da corrida 6 com 13 ultrapassagens depois de precisar abandonar a corrida 5 por conta de uma quebra mecânica.

“Acredito que foi uma estreia muito acima do esperado. Chegamos pensando em desenvolvimento do carro e evolução, mas já conquistamos nosso primeiro pódio, fomos competitivos em todas as provas e já foi possível perceber que podemos pensar em top10 nas próximas corridas”, avaliou o piloto chapecoense que tem em seu carro as marcas da voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Brasplast Embalagens, Slok Energético e Disapar Suprimentos Industriais.

Bortoluzzi estreou já competindo na principal categoria do evento e teve como destaque a quinta colocação na corrida 3, disputada na tarde de sábado.

“É um troféu especial, porque marca a estreia da nova equipe. Certamente terá um lugar especial na estante. Vamos trabalhar para que venham mais até o final da temporada”, conta o piloto que terá como próximo compromisso a etapa marcara para os dias 24 e 25 de agosto no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP).