Toledanos mudam de categorias e priorizam o Brasileiro de Kart

A temporada de 2025 será agitada para a família Cavalcante, de Toledo. Bernardo Cavalcante irá subir para a categoria Júnior; Caetano segue na Cadete; e Augusto, o mais novo do clã, irá se federar na categoria Mirim para disputar as suas primeiras competições nacionais. Já o patriarca Diogo, sempre que possível, participar de competições das categorias Sênior e F-4. A matriarca Fabiane terá muito trabalho para fazer a cronometragem de seus pilotos.

Destaque ao longo de toda temporada, quando foi participante ativo na disputa por vitórias e títulos, João Pedro Sarkis aproveitou o último fim de semana de competições no kartismo brasileiro para fechar 2024 com um novo título em sua carreira. No Kartódromo do Guará, na região metropolitana de Brasília (DF), Sarkis venceu a última etapa […]

Consolidar o Museu do Automobilismo de Cascavel em 2025 será a prioridade número um de Juraci Massoni, presidente do Instituto Jaci Pian. O museu funcionará em duas salas anexas ao Teatro Sefrin Filho. Juraci adianta que até o fim de janeiro os projetos arquitetônicos estarão prontos e a partir daí fará reuniões com o secretário […]

Diogo Cavalcante adianta que no momento está a procura de patrocinadores porque as despesas com Bernardo na categoria Júnior serão altos. Até final de março irá intensificar os treinos no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, para depois partir para treinos nas pistas que sediarão os campeonatos que irão disputar. “Vamos disputar o Metropolitano de Cascavel, o Citadino de Pato Branco, poderemos participar de algumas etapas da Copa Foz do Iguaçu. O Paranaense será uma das competições de maior vulto, vamos ver aonde será a Copa Brasil e se o Brasileiro for confirmado para o Beto Carrero, em Santa Catarina, vamos priorizar o maior campeonato nacional da modalidade”, acentua Diogo Cavalcante.