Theo Salomão é vice-líder no Florida Winter Tour

No último fim de semana, em Orlando, nos Estados Unidos, Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) deu continuidade em sua participação no kartismo americano. E, depois de conquistar belos resultados na abertura do SKUSA Winter Series uma semana antes – e de sair da pista como líder do campeonato –, o piloto goiano repetiu suas ótimas atuações na 1ª etapa do Florida Winter Tour.

As duas competições foram disputadas no Orlando Kart Center, onde na semana anterior Theo Salomão venceu duas provas Pré-Finais na categoria KA 100 Junior. Domingo, agora competindo na categoria VLR Junior, o goiano – tricampeão brasileiro e bicampeão da Copa Brasil – marcou a volta mais rápida e foi o segundo colocado na Final.