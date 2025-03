BANDEIRADA Metropolitano de Kart de Curitiba tem 1ª etapa com acirradas disputas

Mais um campeonato de kart tem início do Paraná. Domingo foi disputada a 1ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, disputada na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana da Capital Paranaense. A promoção e organização foram do Kart Park, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). […]