Stock Car completa 2ª etapa nesta sexta-feira

FÓRMULA TRUCK

Duda Conci busca recuperação na classificação

Em terceiro na classificação da categoria F-Truck, o vice-campeão do ano passado Duda Conci busca recuperação na classificação do campeonato na 4ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada domingo, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Duda está com 90 pontos, enquanto que o líder Márcio Rampon já soma […]