Regional de Marcas começa com chuva

Cascavel - A forte chuva que caiu em Cascavel no sábado atrasou a programação por três horas, mas nem mesmo isso tirou o brilho da etapa de abertura do Campeonato Regional de Marcas. A prova foi disputada no Autódromo Zilmar Beux, com promoção e organização do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A chuva caiu logo após a realização da segunda bateria da Copa Vitz, categoria dos carros Toyota do Paraguai, que realizou uma etapa em Cascavel como forma dos pilotos competirem em traçado diferente. As quatro baterias do Marcas foram à noite, se constituindo em uma atração, que agradou a maioria dos pilotos.

Os vencedores da etapa de abertura da temporada foram Edson Massaro/Lorenzo Massaro na categoria Classe 2; Rodrigo Gil, na Classe 1; Luise Michaela Rauscher, na Light; José Cordova/Marcos Ramos, na Força Livre; e Rodolfo Ramirez na Copa Vitz.

A 2ª etapa está marcada para o dia 10 de maio.

Resultados da 1ª etapa do Regional de Marcas

Categoria Classe 2

1º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro, com 93 pontos

2º) Thiago Klein/Rafael Deitos, 73

3º) Matheus Rossoni,64

4º) Karl Rauscher, 46

5º) Odair dos Santos,40

6º) Leandro de Liba/Luc Monteiro, 40

7º) Marcos Cortina, 38

8º) Cido Morais, 32

9º) George Muffato Pompeu, 18