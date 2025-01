Gold Classic inicia a temporada dia 25 em Interlagos e terá duas etapas em Cascavel

Cascavel - A oitava temporada da Gold Classic já tem data definida para começar. As corridas da primeira etapa do campeonato serão disputadas no autódromo de Interlagos no dia 25 deste mês, integrando a programação preliminar do GP de São Paulo/1000 Milhas Chevrolet Absoluta, evento que mais uma vez abrirá as ações de uma temporada do automobilismo brasileiro. É a quarta vez que a categoria composta por carros clássicos e antigos abre a programação das 1000 Milhas.

A temporada de 2025 terá seis etapas, Além da de Interlagos, no próximo dia 25, as demais serão em 12 de abril, Raceville (SP); 31 de maio, Campo Grande (MS); 2 de agosto, Cascasvel (PR), 13 de setembro, Londrina (PR) e 1º de novembro, Cascavel (PR).

Além do cronograma de treinos e corridas, os pilotos da Gold Classic terão em Interlagos a cerimônia de premiação aos campeões e vices da temporada de 2024, encerrada no início de novembro em Cascavel com as corridas que acompanharam a 38ª Cascavel de Ouro. Além disso, será feita na ocasião a premiação ao campeão de cada uma das categorias que compuseram a Copa FRUM Gold Classic, compreendida pelas seis corridas das três etapas finais.