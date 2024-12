Fórmula Truck cresce acima do esperado

A temporada de 2024 da Fórmula Truck foi um sucesso. Cresceu além do esperado, superando todas as expectativas. A afirmação é de Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck, empresa promotora e organizadora da categoria.

Mais participantes

Gilberto Hidalgo salienta que o número de participantes cresceu em todas as etapas, o que levou a separação das categorias, com provas exclusivas na GT Truck (caminhões com motor eletrônico) e F-Truck (motores com bomba injetora). “Foi um crescimento absurdo, além do esperado. Isto nos leva a limitar o número de vagas para a temporada de 2025. Os regulamentos estão sendo revisados e serão liberados em breve”, acentua Gilberto.

Em termos esportivo, a temporada também foi um sucesso. “A competitividade foi um dos ponto alto. Todas as etapas tiveram disputas empolgantes e os campeões das duas categorias só foram conhecidos na última etapa, tanto no Campeonato Interestadual quanto na Copa Mercosul. A Copa SpeedMax, prova extracampeonato também empolgou”, destaca Gilberto Hidalgo.