Duda Conci conquista a primeira vitória do ano na Fórmula Truck

Vice-campeão da categoria F-Truck no ano passado, o paranaense Duda Conci conquistou a primeira vitória na atual temporada ao ganhar a 8ª etapa da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (10), no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Duda completou 28 voltas na prova em 46m42s481, recebendo a bandeirada 4s728 à frente do também paranaense Márcio Rampon. Em terceiro se classificou Tiago Bellaver (RS), seguido de Gabriel Saccomanno (SP), Gustavo Mânica (PR) e Thiago Mânica (PR), que pela ordem, fecharam as seis primeiras colocações da prova e foram ao pódio.

Punições por excesso de fumaça mudaram a configuração dos resultados finais. Antes da metade da prova, Douglas Collet, Duda Conci, Márcio Rampon e Fabrício Rossatto, que eram os quatro primeiros, foram punidos por excesso de fumaça e precisaram ir aos boxes para reparos. Voltaram no fim do pelotão. Collet chegou a reassumir a liderança, que havia perdido para Duda na relargada após o acidente da primeira volta entre o líder do campeonato Geovani Tavares e Gustavo Mânica, mas logo foi desclassificado da prova em função da fumaça continuar em excesso. O mesmo aconteceu com Fabrício Rossato.

Duda conquista a primeira vitória da temporada, que vem recheada de problemas até aqui e o fim de semana em Viamão também teve muitos problemas. Ele foi para o treino classificatório quando a sessão está estava em andamento, garantiu a segunda colocação e na prova viveu o drama de ser punido por excesso de fumaça quando era o líder. “Dedico esta vitória aos meus mecânicos. No sábado eu já tinha desistido e mandando guardar o caminhão, mas eles não me obedeceram e um trabalho de muita dedicação, em 2h40 trocaram o motor e pude ir à pista. Esta vitória nos coloca novamente no campeonato e a final, em Cascavel, vai ser de arrepiar”, destaca Duda Conci.