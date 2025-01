Brasileiro disputa preliminar das 24 Horas de Daytona

O tradicional autódromo de Daytona, na Flórida, será palco de mais uma semana de velocidade que promete emocionar os fãs do automobilismo. Entre os destaques está o piloto brasileiro Celso Neto (Amed/Dipromed/LS Interbank/Sodi USA by Velocity Racing/Equipe: Precision Racing LA), de apenas 20 anos, que vai acelerar na Michelin Pilot Challenge, uma das principais categorias da grade da IMSA (International Motor Sport Association), que integra as atividades que antecedem as 24 Horas de Daytona.

Celso se prepara para sua estreia oficial na temporada 2025. Natural de Salvador (BA), ele vai estar a bordo do Audi RS3 número 7, defendendo as cores da equipe Precision Racing LA. Neto dividirá o volante com o experiente piloto americano Ryan Eversley, de 41 anos, natural de Lithonia, Geórgia. “Essa parceria com Ryan tem sido incrível. Aprendi muito com ele nos testes, e nossa sintonia no carro é um grande diferencial para buscarmos resultados expressivos”, destacou Celso.