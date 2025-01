Akyu Myasava confirma presença na Stock Light

A Garra Racing Team definiu seu trio de pilotos para a temporada 2025 da Stock Light. Depois de confirmar os nomes de Guto Rotta e Luis Trombini, o time chefiado por Adilson Morari e sediado em Caxias do Sul (RS) anunciou ontem permanência de Akyu Myasava. Com somente 16 anos, o piloto nascido em Cascavel vai disputar seu segundo campeonato na categoria de acesso à Stock Car depois de acumular muita experiência e aprendizado ao longo de 2024.

Akyu vem de família com tradição no automobilismo brasileiro e com vitória na Stock Light. Seu irmão Gustavo Myasava disputou a categoria entre 2015 e 2021 e tem no seu currículo um triunfo, além de uma pole e cinco pódios. Na sua segunda temporada como piloto da Light, o jovem Akyu busca agora repetir o feito do irmão e escalar o topo do pódio na competição.

Foi correndo em casa, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, que Akyu Myasava viveu um dos seus melhores momentos. Como ‘rookie’, o piloto liderou dois dos treinos livres do fim de semana válido pela segunda etapa do campeonato. Na sequência de um ano em que teve a chance de fazer a transição dos monopostos para os carros de turismo, Myasava teve como melhor jornada a última rodada do ano, disputada em Interlagos, quando obteve como resultado um quinto lugar na segunda prova da Super Final.

Com mais bagagem, embora ainda bastante jovem, Akyu almeja agora colocar à prova sua evolução para ser um dos postulantes ao título e ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, ofertados pelo Grupo Veloci — controlador da Vicar, promotora da Stock Car e da Stock Light — ao campeão da divisão de acesso para ascender ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro em 2026.

“Ter a chance de renovar com a Garra Racing Team para a temporada 2025 é um sinal da confiança de toda a equipe no meu crescimento e evolução como piloto, avançando agora para meu segundo ano na Stock Light. Pude perceber o quanto aprendi a cada etapa na qual pude participar no ano passado. Agora, com mais experiência, o objetivo só pode ser pontuar bem em todas as etapas, buscar vitórias e concorrer ao título. Estou pronto para o desafio”, destacou o adolescente.

A abertura da temporada 2025 da Stock Light será na casa de Akyu Myasava. A divisão de acesso acelera com a primeira etapa do campeonato no fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Calendário da Stock Light 2025

23 de março, Cascavel (PR)