Alvinegros já estão na Argentina para a final

Cercados pela euforia dos torcedores, Atlético Mineiro e Botafogo embarcaram para a Argentina, onde decidem o título da Libertadores no próximo sábado (30). Os times embarcam após anteciparem seus jogos na rodada do Brasileirão, o que pode ter mudado os conceitos sobre favoritismo para a final.

O Botafogo chega muito motivado após vencer o Palmeiras, por 3 a 1, e voltar a ter vantagem na liderança do campeonato. Enquanto o Galo, com time reserva, foi derrotado pelo Juventude, por 3 a 2, em Belo Horizonte.

A derrota fez com que o técnico Gabriel Milito fizesse um pedido especial para a torcida durante entrevista coletiva antes do embarque. “Que confiem! Confiem na equipe. Que os torcedores do Galo venham com muita fé; vamos fazer tudo, absolutamente tudo para vencer a final, respeitando o rival, ao mesmo tempo vamos jogar com valentia para ganhá-la”, afirmou.