Horóscopo do dia 9 de julho

ÁRIES

O dia pede mais de cautela nas finanças se quiser fugir de prejuízo e evitar os boletos lá na frente, bebê. Ainda bem que o astral melhora à tarde com a entrada da Lua em Virgem, que envia uma boa dose de dedicação. No amor, mostre seu lado romântico. Cor: ROSA Palpites: 02, 16, 47

TOURO

Seu desafio hoje é ser mais flexível, mesmo que não concorde com alguns pontos de vista ou atitudes de outras pessoas. Bater de frente não adianta, então coloque sua energia em algo mais produtivo: seu humor vai até melhorar. O amor fica mais animado. Cor: PRETO Palpites: 05, 58, 50

GÊMEOS

Você tem facilidade para se comunicar com todo mundo, mas há risco de faltar diplomacia e sobrar fofocas, o que pode virar um problemão. Controle a sua impaciência, e cuide de uma tarefa de cada vez para evitar distrações. No amor, o ciúme dá as caras. Cor: AMARELO Palpites: 30, 21, 27

CÂNCER

Vale a pena traçar metas mais ambiciosas e cultivar sonhos grandiosos, mas sem exagerar no impulso. A boa notícia é que a Lua brilha em Virgem à tarde, enviando as melhores energias para trocar ideias e se comunicar com clareza. No amor, esclareça mal entendidos. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 50, 41, 58

LEÃO

Será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com as pessoas. Exigir que tudo seja feito do seu jeito pode acabar em confusão! À tarde, você pode descobrir novas maneiras de encher o bolso, Leão. No amor, controle o ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 23, 44, 08

VIRGEM

O dia começa um pouco tenso, meu cristalzinho, e você vai precisar de atenção extra nos estudos. Também não será fácil controlar a impaciência e há risco de sair por aí dizendo tudo o que pensa. No amor, deixe inseguranças de lado. Cor: MAGENTA Palpites: 03, 12, 45

LIBRA

Há sinal de tensão nas relações, principalmente nas amizades. Pra evitar problemas, espere a raiva esfriar antes de tomar uma atitude. A boa notícia é que o astral melhora aos poucos e você pode se concentrar nas tarefas que vão surgir pela frente. No amor, não dê espaço para mal-entendidos. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 20, 27

ESCORPIÃO

A vida profissional segue em destaque e você vai lutar muito para conquistar o que deseja! Mas podem surgir desafios pelo caminho, especialmente ao lidar com outras pessoas, porque a concorrência não será fácil. O amor fica mais gostoso. Cor: ROXO Palpites: 27, 18, 12

SAGITÁRIO – Seu maior desafio no trabalho será manter os pés no chão e fazer planos realistas. Redobre a atenção nas tarefas de rotina. Ainda bem que as coisas vão melhorando, e você contará com good vibes para focar em projetos mais ambiciosos. Tudo certinho no amor. Cor: VERDE Palpites: 42, 15, 33

CAPRICÓRNIO

Cuidado com briga ou desentendimento, Caprica, porque esta terça começa um pouco tensa. O astral melhora à tarde com a entrada da Lua em Virgem, inclusive para se livrar do que não tem mais utilidade. Há sinal de bom humor e animação no amor. Cor: CEREJA Palpites: 18, 16, 54

AQUÁRIO

Pode ser complicado manter a paz com as pessoas ao redor, especialmente em casa. Mas agir com boa vontade será o caminho para finalizar tudo. A Lua entra em Virgem à tarde e avisa que as mudanças contam com ótimas energias. Uma química de outro mundo anima o amor! Cor: VERDE Palpites: 17, 24, 08

PEIXES

Seu lado comunicativo ganha destaque, mas talvez não seja de maneira positiva, já que há risco de perder o foco se ficar de conversinha. Faça um esforço para colocar as mãos na massa e mergulhar nas tarefas se quiser deixar tudo em ordem rapidinho. O amor está protegido. Cor: BEGE Palpites: 60, 53, 35

MENSAGEM DO DIA

Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer.

Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus.

Atos 3:18-20