Horóscopo do dia 5 de junho

ÁRIES

Seu lado criativo e ambicioso tende a crescer e devem surgir boas oportunidades no trabalho. Também não é o melhor momento para misturar amizade e dinheiro: você vai sair no prejuízo. No amor, cuidado para tretas não impactarem suas relações. Cor: VIOLETA Palpites: 30, 45, 39

TOURO

Comece o dia com o foco total no trabalho, pois pode surgir uma boa oportunidade na carreira. Mas talvez tenha que colocar de lado assuntos pessoais para se concentrar no serviço. No amor, não exija demais de si ou de outras pessoas. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 32, 49, 50

GÊMEOS

Você pode começar esta quarta sonhando com viagem ou com um programa divertido. Por outro lado, vai precisar de um pouco de esforço para manter o foco, especialmente no trabalho. No amor, aposte em otimismo e alto-astral. Cor: BEGE Palpites: 08, 14, 51

CÂNCER

O dia tem tudo para ser agitado, então aposte no jogo de cintura para driblar imprevistos. Mas o clima deve pesar se tiver que lidar com dinheiro, então preste atenção no seu sexto sentido. No amor, sua seducência dá as cartas. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 15, 51, 31

LEÃO

Relacionamentos entram em destaque, tanto na vida profissional quanto pessoal. Mas, a rivalidade com colega pode atrapalhar o andamento do serviço. À noite, curta a companhia da família. O amor conta com ótimas energias. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 02, 61

VIRGEM

Seu lado prático fica mais em destaque com a entrada da Lua em Aquário. Aproveite o astral favorável para finalizar um serviço, dar uma mãozinha a alguém querido ou cuidar melhor da sua saúde. No amor, ouça mais o outro lado. Cor: VERDE Palpites: 08, 51, 17

LIBRA

Você começa o dia esbanjando carisma! Aproveite qualquer oportunidade para se divertir ao lado de pessoas queridas. No trabalho, abuse da criatividade, mas não prometa mais do que consegue dar conta, ok? No amor, muito carinho te aguarda! Cor: CEREJA Palpites: 45, 52, 16

ESCORPIÃO

Você vai encontrar apoio e carinho na companhia dos familiares. Aproveite para curtir o seu canto! Mas nem tudo é perfeito e pode pintar climão se exagerar nas críticas e cobranças. No amor, evite a possessividade, bebê. Cor: AMARELO Palpites: 39, 30, 46

SAGITÁRIO

A Lua em Aquário deixa seu pique e ideias a mil! A comunicação também está turbinada, e vai ser fácil expressar o que pensa e convencer os outros. Na saúde, se for preciso, diminua o ritmo. No amor, invista no diálogo. Cor: BRANCO Palpites: 20, 54, 56

CAPRICÓRNIO

Se depender da Lua, situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar bem. Pena que nem tudo é perfeito, e há chance real oficial de abusar dos gastos. Bate na madeira! No amor, ciúme pode dar um tempero, mas sem exagerar na dose. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 12, 45

AQUÁRIO

O astral será perfeito para cuidar de assuntos pessoais, fazer contato com pessoas queridas ou se dedicar ao seu passatempo favorito. No trabalho, vale concentrar a atenção em uma coisa de cada vez. No amor, abra o olho. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 31, 32, 14

PEIXES

Hoje o dia tá bom para ficar no seu cantinho e diminuir o ritmo. Preste atenção na sua saúde e repense certas coisas. A fofoca pode se tornar um problema, então tenha cuidado para não deixar nenhum segredo escapar. No amor, evite tretas. Cor: CREME Palpites: 32, 50, 15

MENSAGEM DO DIA

Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma.

Provérbios 18: 5-7