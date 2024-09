Horóscopo do dia 4 de setembro

ÁRIES

A quarta de manhã será perfeita pra colocar as tarefas em dia, mas redobre a atenção com o que fala à tarde. Depois, a Lua brilha em Libra, sinal de que as parcerias e os relacionamentos contam com a proteção das estrelas. No amor, momentos maravilhosos estão garantidos. Cor: LILÁS Palpites: 49, 31, 13

TOURO

Você começa o dia com as melhores vibes para fazer contatos no trabalho e dar conta de qualquer perrengue que aparecer pelo caminho! E Marte em Câncer favorece a comunicação e pode até dar aquela movimentada nos rolês com amigos. Fuja da rotina no amor. Cor: AMARELO Palpites: 12, 18, 30

GÊMEOS

Tarefas de rotina podem ser feitas numa boa, mas há sinal de tensão em casa à tarde, e isso pode respingar na sua concentração. A boa notícia é que a Lua entra em seu paraíso astral mais tarde, sinal de que vai sobrar criatividade e habilidade para lidar com as pessoas. O amor está protegido. Cor: BEGE Palpites: 59, 05, 60

CÂNCER

A comunicação vai ser o seu forte nesta quarta, e uma boa conversa pode fazer maravilhas. A vontade de curtir seu cantinho fica mais intensa à noite, Câncer, e seu lado caseiro ganha um reforço da Lua. O amor ganha mais intimidade, mas controle a impulsividade. Cor: VIOLETA Palpites: 53, 17, 08

LEÃO

Sua habilidade para ganhar dinheiro fala mais alto, mas talvez tenha que redobrar o cuidado com projetos arriscados se quiser evitar prejuízo. Raciocínio rápido e facilidade para se comunicar serão um grande trunfo com a chegada da Lua em Libra. O amor fica mais descontraído. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 25, 07, 11

VIRGEM

A manhã tem tudo para ser mais produtiva, porque talvez fique complicado lidar com cobranças e diferenças pessoais depois do almoço. A boa notícia é que a Lua se muda para Libra no final da tarde, sinal de que as finanças estão protegidas! O amor conta com boas vibes. Cor: BRANCO Palpites: 02, 38, 52

LIBRA

Mudanças podem pintar, e você vai ter que rebolar para se adaptar. Mas com a chegada da Lua em seu signo, tudo indica que vai tirar de letra qualquer coisa que surgir pela frente! Marte estimula sua ambição a partir de agora e a carreira pode ganhar um impulso e tanto. O amor promete ótimos momentos. Cor: VERMELHO Palpites: 43, 25, 52

ESCORPIÃO

Marte em Câncer destaca a vontade de curtir a vida, passear e matar a saudade de quem tá longe, o que deve animar as coisas. Mas se as obrigações estão pedindo sua atenção, é melhor apostar no trio fé, foco e café para cuidar do serviço e evitar dor de cabeça. O amor fica mais leve. Cor: PRETO Palpites: 54, 52, 45

SAGITÁRIO

O astral será favorável para tentar algo diferente, ambicioso ou até mais arriscado no trabalho. Mas nada de sair chutando o balde: pesquise e prepare–se primeiro, só depois tome uma decisão mais séria. No amor, Marte vai tacar fogo no parquinho e apimentar os momentos de intimidade. Cor: ROSA Palpites: 38, 43, 16

CAPRICÓRNIO

O dia conta com ótimas energias para estudar ou cair na estrada. Mas manter o foco nas tarefas pode ser um desafio e tanto! Ainda bem que a Lua se muda para Libra mais tarde, sinal de que a carreira vai receber uma dose extra de incentivo e proteção. O amor pode surpreender. Cor: AZUL Palpites: 38, 11, 25

AQUÁRIO

Esta quarta começa agitada, mas é melhor agir com cautela e ouvir sua intuição se quiser fechar um negócio importante ou encher o bolso. Marte pede uma atenção extra com a saúde, então busque o equilíbrio. Pode aguardar momentos de descontração e alto–astral no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 30, 18, 39

PEIXES

As parcerias recebem ótimas vibes, e juntar forças com os colegas será o segredo para dar conta de qualquer tarefa. A Lua em Libra destaca sua intuição, que já é grande, e envia vibes poderosas para você tomar decisões. No amor, você passa a esbanjar magnetismo e charme! Cor: LARANJA Palpites: 12, 01, 28

Mensagem do dia

De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: “Não faça isso! Estamos todos aqui!

O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: “Senhores, que devo fazer para ser salvo?” Eles responderam: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa”.

Atos 16:26-31