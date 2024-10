Horóscopo do dia 4 de outubro

Áries

Mudanças recentes no trabalho começam a dar bons resultados agora. Siga firme em busca de seus objetivos. A paixão pode surpreender quem está livre ou esquentar o clima na vida a dois. Palpites: 90, 99 e 45. Cor: vermelho.

Touro

Você vai mostrar ainda mais determinação no trabalho, mas cuidado com acidentes e discussões. A saúde pede equilíbrio e calma. A dois, converse sem discutir. Quebre a rotina no sexo. Palpites: 37, 91 e 55. Cor: vermelho.

Gêmeos

Situações que pareciam confusas e emperradas tendem a deslanchar a partir de agora. Boa sintonia com os colegas. Na união, fase romântica e intensa. Desejos à flor da pele. Palpites: 83, 56 e 92. Cor: branco.

Câncer

Parcerias no trabalho devem fluir a partir de hoje. Você pode tomar decisões úteis para a família, mas cuidado para não brigar por bobagem. Evite a interferência de parentes na sua vida amorosa. Palpites: 75, 93 e 21. Cor: roxo.

Leão

Boa recuperação para quem faz um tratamento de saúde. No emprego e no amor, meça as palavras e evite discussões. Sinal verde para se declarar a alguém. O romance pede mais diálogo. Palpites: 49, 31 e 58. Cor: cinza.

Virgem

Arregace as mangas para ganhar dinheiro. Pode faturar com algo feito em casa, um negócio familiar ou algo que já fez no passado. Controle o ciúme e fale de amor ao invés de só cobrar seu par. Palpites: 95, 14 e 59. Cor: amarelo.

Libra