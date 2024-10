Horóscopo do dia 31 de outubro

Tem muita coisa rolando neste último dia de outubro! Acelere o passo e corre atrás do dindim, pois você pode fechar o mês com as contas pagas. Só não pode perder o foco e a paciência a partir da tarde, quando distrações e bagacinhas podem rolar. A noite promete ser gloriosa no amor. Cor: ROSA Palpites: 43, 11, 34

Bora tirar proveito da sua comunicação, pois você tem tudo para mandar bem nos contatos pessoais, amorosos e profissionais! Mas à tarde, há risco de ficar de cabeça quente. Esqueça as caraminholas e foque nos assuntos que realmente importam! A sintonia vai aumentar no amor. Cor: BRANCO Palpites: 32, 59, 44

Os astros avisam que será o melhor dia para concluir negócios em andamento. Mas à tarde, contratempos podem acontecer. Bagacinhas também estão previstas no lar, e será preciso uma dose extra de paciência para não fazer canceridrama. Já no amor, é só alegria! Cor: VIOLETA Palpites: 03, 09, 36

Os geminianos vão fechar a conta do mês com novidades, mas também com alertas. A manhã deve ser positiva, mas depois pode levar um choque de realidade. Convém ir devagar pra não se meter em rolos, frias ou dívidas. Tudo numa boa no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 27, 29, 18

Se depender do céu, você estará com muitos planos em mente e as atenções voltadas para suas parcerias pessoais e profissionais. Você terá a maior boa vontade para colaborar e, em troca, vai receber todo apoio de que precisa. Tudo ok no amor. Cor: AMARELO Palpites: 19, 36, 25

ÁRIES Seu jeito fica mais sociável por obra e graça da Lua, que hoje ingressa em Libra, seu signo oposto e complementar. Além de voltar as atenções para os relacionamentos, você também vai dar mais valor à harmonia e ao equilíbrio. Vibes generosas devem surgir no amor. Cor: AMARELO Palpites: 19, 21, 55 TOURO Assuntos […]

ÁRIES A Lua abre o dia em ótimo aspecto com Vênus, e revela que você pode se deparar com gratas surpresas já pela manhã. Novas portas podem se abrir e as mudanças que implementar neste finalzinho de mês tendem a contribuir para a sua prosperidade. Astral alegre e harmonioso no amor. Cor: VERDE Palpites: 42, […]

LIBRA

A Lua se despede do seu signo, mas antes de partir, vai dar a maior força para os seus interesses e deixará suas habilidades tinindo. Só não convém marcar bobeira no início da tarde, quando seu humor vai oscilar e há risco de tretar com os outros. O amor ganha mais estabilidade. Cor: PRETO Palpites: 54, 56, 47

ESCORPIÃO

Contando as horas para começar um novo ciclo? Você tem mesmo é que se entusiasmar, pois good news vão chegar! A Lua passa a brilhar em seu signo à tarde, trazendo na bagagem grandes promessas para a sua vida e os seus interesses. O amor vai te encher de alegrias. Cor: DOURADO Palpites: 19, 37, 21

SAGITÁRIO

Não perca tempo e aproveite para ir atrás do que idealiza, pois será o melhor dia para realizar seus objetivos! Mas hoje é Halloween, a bruxa tá solta e pode voar em sua direção a partir da tarde. Respire fundo, dobre a atenção com o dindim e fique longe de atritos. Melhore a sintonia no amor. Cor: AZUL Palpites: 09, 36, 39

CAPRICÓRNIO

As demandas profissionais devem se impor, mas nem esquenta, porque você vai dar conta de tudo com seu jeito ambicioso e determinado. O problema será no início da tarde, quando tensões e tretas podem rolar. Muita calma nessa hora! No amor, diga o que sente. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 18, 12

AQUÁRIO

Se depender das estrelas, você encerra o mês com boas novas, mas também com umas bagacinhas, viu? Ideias devem jorrar, mas o astral pode patinar, e aí, vale ter mais disciplina para não desperdiçar seu tempo e energia com coisas improdutivas. A quinta será de altos e baixos no amor. Cor: PINK Palpites: 06, 42, 24

PEIXES

Outubro terminando e a conta não fecha no azul? Bora pra luta porque você pode ter boas oportunidades para ampliar seus ganhos e organizar as finanças. Só convém controlar os ímpetos depois do almoço, quando há risco de gastar na louca. O amor conta com ótimas vibes! Cor: ROXO Palpites: 03, 54, 30