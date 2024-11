Horóscopo do dia 29 de novembro

ÁRIES

Sua intuição segue a todo vapor! Seu sexto sentido, que pode enviar avisos importantes: não descarte um pressentimento antes de investigar bem. No trabalho, talvez precise lidar com imprevistos. Ao longo do dia, tudo deve entrar nos eixos e o astral se torna mais animado, inclusive no amor. Cor: CINZA Palpites: 38, 29, 56

TOURO

Você conta com proteção extra para os relacionamentos! O astral é perfeito para melhorar a convivência com pessoas próximas. O trabalho vai render melhor se priorizar a convivência com os colegas, e pode se divertir se tem planos para viajar. Tudo às mil maravilhas no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 21, 37, 28

GÊMEOS

Você começa o dia com um foco impressionante. E seu esforço e comprometimento podem resultar em sucesso lá na frente! Mas nada de se sobrecarregar: cuide do seu corpo e aproveite para fazer algumas mudanças na rotina. Tudo ok no amor. Cor: AMARELO Palpites: 21, 55, 12

CÂNCER

A Lua segue linda em seu paraíso astral e você começa o dia com bom humor e uma pitada extra de sorte! E o astral só melhora ao longo do dia, e você vai contar com simpatia e criatividade para resolver qualquer parada. No amor, há previsão de chuva de cafunés e altas doses de romantismo! Cor: LILÁS Palpites: 33, 50, 60

LEÃO

Assuntos envolvendo a família contam com a proteção das estrelas. Pode sobrar disposição até para fazer algumas mudanças em casa.No trabalho, você começa o dia com seu lado prático em destaque. Deixe sua ambição falar mais alto! No amor, tenha cuidado com ciúmes. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 32, 22, 42

VIRGEM

Você começa o dia mais falante do que o normal! Fica mais fácil se entender com as pessoas se apostar no diálogo. Colaborações estão com boas vibes, e depois, os momentos de lazer ficam mais animados e o seu encanto pessoal tem tudo para crescer. Aposte em palavras apaixonadas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 06, 42