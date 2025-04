Horóscopo do dia 29 de abril

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

A Lua se muda pra Gêmeos nesta madrugada e sinaliza que seu lado comunicativo e agitado vai dar as cartas hoje. E com as boas energias enviadas pelo céu nesta manhã, você tem tudo para movimentar o trabalho e a vida social. Alto–astral e leveza marcam os momentos com quem ama.

COR: CINZA PALPITE: “14, 40, 05”

Touro

Hoje, as finanças contam com as boas energias da Lua, que está de mudança pra Gêmeos. É um bom dia para se dedicar mais ao trabalho e causar uma ótima impressão na chefia. Ainda pela manhã, podem surgir boas oportunidades de um aumento. A possessividade cresce e pode marcar os momentos com o love.

COR: MAGENTA PALPITE: “43, 36, 25”

Gêmeos

Nesta madrugada, a Lua entra em seu signo e promete dar uma animada no astral. Você estará mais confiante para correr atrás dos seus interesses, batalhar pelos seus sonhos e trocar ideias com todo mundo, especialmente na parte da manhã. Seu jeito confiante e descontraído traz vida nova para o romance.

COR: VERMELHO PALPITE: “54, 19, 46”

Câncer

Você começa o dia querendo paz e sossego, Câncer, porque a Lua passa a infernizar o seu astral nesta madrugada. Mas a sua intuição tem tudo para ser o grande destaque, então preste atenção nos avisos que ela envia e aposte na cautela. A vontade de descansar e até se isolar um pouco pode deixar o romance mais sossegado.

COR: PRETO PALPITE: “36, 52, 19”

Leão

Nesta madrugada, a Lua brilha em Gêmeos e coloca em destaque seu lado mais solidário e sonhador, Leão. A manhã tem tudo para ser movimentada, então foque nas tarefas que podem ser feitas com a colaboração de outras pessoas. O céu aumenta as afinidades com o par e há sinal de diversão a dois.

COR: SALMÃO PALPITE: “52, 46, 36”

Virgem

Você começa o dia contando com energias maravigolds para se concentrar mais na carreira e tentar projetos diferentes. A Lua muda para Gêmeos agora e avisa que nada será capaz de apagar a sua ambição. Se está procurando emprego ou pensa em tentar algo diferente na carreira, aproveite para colocar esses planos em prática logo cedo. Nos assuntos do coração, a seriedade vai dar o tom.

COR: VERDE-CLARO PALPITE: “11, 20, 02”