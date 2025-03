Horóscopo do dia 28 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sextou, Áries! Confie na sua intuição para prosperar em negócios e finanças. A lua em seu signo aumentará sua disposição, mas lembre-se de trabalhar duro para manter tudo em ordem. Celebre a noite com amigos e dê aquele empurrãozinho na vida amorosa tomando a iniciativa!

COR: PINK PALPITES: 51, 31, 33″

Touro

Sexta é dia de reunir forças! Aproveite as boas energias do dia para colaborar e se conectar com os outros. No final do dia, curta sua própria companhia e desacelere. Não se preocupe, os contatos e o romance serão melhor aproveitados se souber equilibrar os ânimos.

COR: AMARELO-OURO PALPITES: 55, 57, 19″

Gêmeos

Agarre a energia extra para batalhar por seus desejos na carreira, incluindo uma nova promoção! Idealize planos de longo prazo e acenda seu lado solidário à tarde. Conexões com amigos e amores estão no horizonte.

COR: PRETO PALPITES: “33, 15, 26”

Câncer

E você de Câncer, sexta-feira chega com energia positiva para estudos, viagens e trabalho cooperativo. A Lua em Áries traz uma pitada de praticidade e foco na imagem profissional. O dia promete movimento nos assuntos do coração, aproveite para fazer planos do futuro.

COR: PRATA PALPITES: 29, 45, 09″

Leão

Sexta-feira cheia de energia para mudanças importantes, com chances de evolução na carreira. A tarde traz descontração e viagens à vista. Espere por noites divertidas e um romance à distância decolando!

COR: LILÁS PALPITE: 50, 41, 59″

Virgem

Pra você de Virgem, sextou com harmonia nas relações e sucesso no trabalho em equipe! Com a Lua em Áries, adapte-se às mudanças de última hora e adiante suas tarefas. Desapegue-se do que não serve mais e deixe a atração física tomar conta da paixão!

COR: CINZA PALPITES: 33, 51, 08″