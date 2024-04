Horóscopo do dia 25 de abril

Áries

Deve bater insegurança ao lidar com pessoas de autoridade, supervisores ou chefes. Você pode levar os problemas pra cama e não aproveitar nadinha. Ciúme, pensamento não racional e emoções à flor da pele podem te fazer brigar com o mozão ou crush.

Touro

Há sinal de perrengues nas parcerias profissionais e você corre o risco de perder o que construiu. O orgulho pode ser um perigo. Olho aberto pra não fazer papel de trouxa. Tende a buscar igualdade em suas relações. Indecisão e tretas devem pintar e melar suas chances com seus contatinhos.

Gêmeos

Na saúde, sinais de cansaço e esgotamento devem pintar. Além de faltar energia, tudo indica que não terá interesse pelos estudos, sobretudo na faculdade. A Lua troca farpas com Mercúrio, que está no seu inferno astral, e tudo indica que você corre o risco de ceder, bajular e ser flexível demais com o mozão.

Câncer

Com Saturno na sua Casa dos Negócios brigando com a Lua, deve enfrentar dificuldades financeiras em suas parcerias. Se lida com empreendimentos de outras pessoas, tende a se sentir responsável pelas perdas delas. Cuidado com quedas, ruínas de casas ou coisas que podem cair em cima de você.

Leão

Logo de manhã, você pode se frustrar em suas parcerias profissionais e receber responsabilidades além da conta. Em casa, há sinal de perrengues com seus familiares. E como não existe nada tão ruim que não possa ficar pior, Lua e Mercúrio dão uma de maluco e bagunçam sua vida afetiva.

Virgem

Melhor controlar seu lado chato, pois tantos aborrecimentos podem sugar sua energia e prejudicar sua saúde. Tudo indica que o desejo de viver coisas novas pode te levar a aventuras afetivas e financeiras, mas as coisas podem não sair muito bem.

Libra

Tudo indica que vai jogar a responsabilidade pela janela e pode sair gastando o que tem e o que não tem com coisas bonitas e que dão conforto, inutilidades e presentinhos. Aí tende a bagunçar as finanças e levar um olé dos boletos. Pode rolar atração por alguém misterioso.

Escorpião

Signo afrontoso que tende a criar opinião sobre tudo e se abastecer de veneno. Tudo indica que terá dificuldades para fazer contatos e escolher parceiros de trabalho. Associações, contratos e assuntos legais correm risco de desandar.

Sagitário

Se precisar estudar, pode ter dificuldades e atrasos. Tudo indica que precisará fazer o que não gosta, não estará muito sociável e o ambiente não será amigável, aí tende a se isolar. Na saúde, risco de ter problemas no sistema digestivo, intestinal, respiratório, mental ou nervoso.

Capricórnio

A insegurança material deve deixar seu signo pão-duro e apegado aos seus bens, além de te fazer reavaliar suas atitudes e organização financeira. Lua e Vênus trocam farpas e tudo indica que você vai fugir de relações e amizades complicadas, assim como o diabo foge da cruz.

Aquário

A quinta começa braba com o aspecto nervoso entre a Lua, que está na sua Casa da Carreira, e Saturno. Sua reputação talvez sofra com instabilidades e calúnias. Tristeza, mau-humor, responsabilidade e seriedade podem pintar e estragar o seu dia.

Peixes

Seu signo tende a ficar pra baixo, triste e com medo de assumir responsabilidades, mas deve sofrer em silêncio e, se possível, bem longe de todo mundo. Em seus contatos, as coisas também não fluem bem. Com o mozão, pode ser difícil conversar e até manter promessas.

MENSAGEM DO DIA

Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante, os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria.

Provérbios 21: 2-5