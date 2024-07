Horóscopo do dia 23 de julho

ÁRIES

Você começa o dia com muito pique, mas isso muda à tarde, então adiante tudo o que for possível. É que a Lua passa a infernizar seu astral, e o desejo de ficar no seu canto pode falar mais alto. O amor fica mais tranquilo, mas um segredo pode escapar. Cor: MAGENTA Palpites: 16, 27, 25

TOURO

Você começa esta terça com muito foco no trabalho e seu lado ambicioso pode causar uma ótima impressão nos colegas e na chefia. Assuntos domésticos também podem ser resolvidos se ceder em algumas coisas. O amor conta com a proteção das estrelas. Cor: BRANCO Palpites: 59, 08, 44

GÊMEOS

Esta terça começa um pouco tensa, e você vai precisar do seu otimismo para buscar respostas ou descobrir coisas novas. Ainda bem que a Lua está de mudança para Peixes à tarde, fazendo seu lado ambicioso vir à tona. No amor, foque em vocês dois e evite cobranças. Cor: AMARELO Palpites: 51, 59, 15

CÂNCER

Se depender das estrelas, as mudanças ainda estão em alta, mas talvez nem todas sejam positivas para os seus interesses. As finanças precisam de uma atenção extra. O astral melhora à noite e o bom humor promete animar a vida amorosa. Cor: AZUL Palpites: 09, 18, 12

LEÃO

Mudanças podem agitar um pouco as coisas, mesmo que não seja exatamente da maneira que estava esperando. O desejo de romper com algumas situações que vinham te incomodando nos últimos tempos tem tudo para crescer. Há sinal de muita paixão no amor. Cor: LILÁS Palpites: 58, 59, 40

VIRGEM

O trabalho vai ocupar a maior parte da sua atenção, mas terá que redobrar a atenção e fugir das distrações se quiser dar conta das tarefas. Depois, a Lua se muda para Peixes e coloca os relacionamentos em destaque, seja no serviço ou na vida pessoal. O amor fica mais leve. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 59, 32

LIBRA

O dia começa um pouco tenso e você vai precisar de jogo de cintura pra não brigar com alguém já de manhã. A boa notícia é que o serviço deve correr melhor do que esperava, desde que não se distraia. No amor, seu charme vai funcionar, apesar de um ou outro desafio. Cor: AMARELO Palpites: 18, 48, 36

ESCORPIÃO

Você começa o dia mostrando muita praticidade para lidar com as tarefas diárias, mas pode pintar atrito em casa ou no serviço. Ainda bem que a Lua brilha em seu paraíso astral à tarde e as coisas vão de vento em popa! As melhores vibes estão reservadas para o amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 08, 26

SAGITÁRIO

Você vai dar um show de comunicação, e pode se sair bem em contatos ou tarefas que exigem raciocínio rápido. Só cuidado para não se distrair nem ficar de conversinha pelos cantos, tá? O ciúme pode crescer e atrapalhar o amor. Pegue leve! Cor: VERMELHO Palpites: 45, 43, 16

CAPRICÓRNIO

Seu foco vai se concentrar nas finanças e você pode identificar boas oportunidades de engordar o bolso, Caprica. Mas a chance de exagerar nos gastos também é real, por isso, não faça nada por impulso, beleza? O amor fica muito mais leve. Cor: VERDE Palpites: 24, 33, 53

AQUÁRIO

Vai sobrar energia para você se concentrar em assuntos pessoais, além de resolver rapidinho qualquer tarefa que dependa da sua iniciativa. As estrelas prometem favorecer seus interesses, só não vale gastar mais do que pode. No amor, o ciúme pode crescer. Cor: CREME Palpites: 23, 35, 08

PEIXES

Fofocas e distrações podem ser um desafio e tanto, mas a Lua garante pique extra para encarar qualquer desafio e resolver tudo rapidinho. Aproveite essas vibes positivas para se cuidar melhor e colocar seus interesses em primeiro lugar! No amor, cuidado com o ciúme. Cor: PRETO Palpites: 40, 42, 04

MENSAGEM DO DIA

E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. Eles lhe responderam: “Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?” Jesus respondeu: “Digo-lhes a verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Joâo 8:32-36