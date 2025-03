Horóscopo do dia 26 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Você de Áries, hoje você vai começar o dia com cautela nos investimentos. Use sua habilidade para trabalhar tranquilamente com os colegas. Repense decisões recentes e se prepare para um movimento emocionante nos assuntos de rotina. Curta o sossego no romance.

COR: MAGENTA PALPITES: “48, 12, 27”

Touro

Pra você de Touro, tenha cuidado no trabalho hoje para evitar atritos! Mas não se preocupe, à tarde suas ideias virão em cheio, então aproveite. Está sentindo um interesse especial por alguém novo no seu círculo social? Explore isso. Cultive o companheirismo em todas as suas relações, principalmente no amor!

COR: LILÁS PALPITE: 13, 40, 50″

Gêmeos

E você Gêmeos, inicia o dia com cautela, mas espere uma tarde repleta de energia positiva focada na sua carreira. Deixe sua ambição brilhar e se aproximar dos seus objetivos. Prepare-se também para brilhar no amor.

COR: PRETO PALPITES: “42, 51, 33”

Câncer

Cuide das suas amizades hoje e invista no aprendizado! A Lua em Peixes favorece os estudos e o início de novos cursos. À noite, reconecte-se com pessoas amadas. Sua vida amorosa tende a se animar e sua personalidade divertida irá brilhar na conquista.

COR: VIOLETA PALPITES: “49, 05, 59”

Leão

Pegue leve nas críticas hoje para manter a harmonia. À tarde, aproveite a disposição extra para se livrar de incômodos e fazer ajustes necessários, principalmente no trabalho. Sua vida amorosa está prestes a pegar fogo de paixão!

COR: AMARELO PALPITES: 25, 09, 45″

Virgem

O trabalho chama sua atenção hoje. Inspire, respire e aja pois o astral está prestes a melhorar. Com a Lua entrando em Peixes, espere por boas energias nos relacionamentos, inclusive profissionais. União traz agilidade nas tarefas! Espere profundidade e uma atmosfera alegre na vida a dois. Planeje o dia com otimismo!

COR: VERMELHO PALPITES: 43, 09, 19″