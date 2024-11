Horóscopo do dia 22 de novembro

ÁRIES

Sextou, e o dia começa bem movimentado! Ainda bem que você conta com a sorte para contornar qualquer perrengue que aparecer pela frente.Mas, à tarde, não é pra sair comprando tudo, ok? O risco de prejuízo é real se não maneirar nos gastos. Romantismo e alto–astral estão garantidos no amor.Cor: AZUL Palpites: 30, 57, 21

TOURO

As estrelas avisam que você pode se sair melhor em tarefas que pedem praticidade. Mas deixe questões pessoais de lado e foque no que deve fazer, tá? Vênus e Saturno mandam as melhores vibes para os contatos com amigos e pessoas próximas. No amor, não exagere nas demonstrações de ciúme. Cor: CINZA Palpites: 45, 11, 54

GÊMEOS

Seu jeito comunicativo fica ainda mais evidente, e te ajuda a se entender melhor com colegas, pessoas próximas e com o público em geral. Mas é melhor ter cuidado com fofoca ou confusão na parte da tarde: escolha as palavras com cuidado! No amor, seu poder de atração apimenta a intimidade. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 44, 41

CÂNCER

O astral é pra lá de favorável para as suas finanças! Você pode identificar uma oportunidade única de encher o bolso, mas terá que se esforçar para isso.Vênus e Saturno trocam likes e avisam que os relacionamentos vão contar com uma dose extra de proteção. A sintonia tem tudo pra crescer no amor. Cor: LARANJA Palpites: 57, 10, 37

LEÃO

Você conta com ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Pode até surgir um ou outro pepino, mas nada que você não consiga dar conta. Evite implicar com os outros sem motivo e foque nos resultados que pretende alcançar no trabalho. O amor segue protegido pelas estrelas! Cor: AMARELO Palpites: 57, 45, 39

VIRGEM

A Lua segue infernizando seu astral, e vai precisar de mais sensibilidade para lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas de rotina. A boa notícia é que, se ouvir seu sexto sentido, você tem tudo para se sair melhor do que esperava! Vênus e Saturno enviam vibes maravilindas para o amor. Cor: PRETO Palpites: 51, 42, 06