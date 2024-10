Horóscopo do dia 18 de outubro

ÁRIES

A Lua segue em sua Casa da Fortuna e realça a sua habilidade para lidar com as finanças, mas nada cairá de bandeja no seu colo. Só procure agir com sutileza e evite comentar suas ambições e estratégias com os outros. Tudo sussa no amor. Cor: PRETO Palpites: 43, 25, 52

TOURO

A Lua Cheia troca excelentes energias com Saturno, indicando conquistas e realizações, seja no lado profissional, financeiro ou na vida pessoal. Vai com tudo atrás do que quer, porque você terá razões de sobra para se orgulhar dos seus feitos! Vibes perfeitinhas no amor. Cor: LILÁS Palpites: 05, 50, 40

GÊMEOS

Comunicação, simpatia e descontração são pontos fortes do seu signo, mas hoje seu comportamento pode ficar menos sociável. Mas você pode aproveitar para dar um gás no trabalho, nos estudos ou cuidar dos seus interesses íntimos. Só evite se afastar dos assuntos amorosos, ok? Cor: MAGENTA Palpites: 09, 21, 12

CÂNCER

A Lua realça seu lado receptivo e sociável, apontando um dia ótimo para interagir e conhecer outras pessoas! E boas novidades estão previstas a partir da tarde, quando você terá ainda mais chances de ampliar seus horizontes e amizades. Não vai faltar sintonia no amor. Cor: PINK Palpites: 51, 23, 22

LEÃO

Sextou com novidades estimulantes da Lua, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e aguça a sua vontade de vencer na vida! Ela também promete um excelente dia para batalhar por suas metas e conquistar aquilo que merece no trabalho. O amor promete grandes emoções. Cor: DOURADO Palpites: 37, 19, 10

VIRGEM

Seus planos para o fds estarão super protegidos! Bora cuidar das responsabilidades, assim vai sobrar tempo para os momentos especiais. A Lua revela que mudanças estão a caminho, e você pode aprender sobre assuntos e pessoas diferentes. Surpresas incríveis vão movimentar o amor. Cor: VIOLETA Palpites: 22, 40, 49