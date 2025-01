Horóscopo do dia 17 de janeiro

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Se depender das estrelas, o trabalho vai exigir boa parte do seu foco nesta sexta, mas também há sinal de desafios e perrengues pela frente. Mas Lua e Júpiter se desentendem à tarde e há risco de perder informação importante pelo caminho. Ainda bem que, aos poucos, as coisas entram nos eixos e tudo se acerta, mas o romance segue meio sem sal. A paquera talvez não role com a velocidade que estava querendo.

COR: BRANCO PALPITE: 33, 35, 14

TOURO

Você de Touro, a Lua segue em seu paraíso destacando seu charme, Touro, e você também conta com uma dose extra de sorte logo cedo. Mas nem tudo é perfeito e o seu dinheiro pede cuidado redobrado, então nada de sair comprando tudo o que vê pela frente, meu cristalzinho. Tudo indica que você vai se sair muito bem na conquista à noite e pode se animar com alguém de longe.

COR: PRETO PALPITE: 27, 56, 47

GÊMEOS

Sextou, bebê, e algumas mudanças profundas podem ocorrer na sua vida profissional logo cedo. Mas, se depender das estrelas, elas serão mais favoráveis. Depois do almoço, talvez as coisas não sejam tão divertidas quanto gostaria, mas se você redobrar o esforço e colocar todo o seu foco em cuidar das tarefas de rotina no serviço, vai dar conta de qualquer desafio. Curtir seu canto será uma ótima pedida se já encontrou o amor da sua vida.

COR: LARANJA PALPITE: 01, 10, 55

CÂNCER

Atenção você de Câncer, a comunicação segue em alta, por isso, aposte na diplomacia para escolher bem as palavras e convencer os outros. No trabalho, você tem tudo para render mais se focar em parceria ou tarefas que podem ser feitas em colaboração com outras pessoas. Mais tarde, há sinal de novidades e diversão, inclusive na paquera. O diálogo com o par fica mais sincero.

COR: VERDE PALPITE: 60, 24, 23

LEÃO

Sol e Netuno enviam ótimas energias para você mergulhar no serviço logo cedo. O céu avisa que tudo o que envolve dinheiro conta com boas energias hoje e você pode aproveitar essa vibe positiva para colocar as coisas em ordem nas finanças. Nos assuntos do coração, a possessividade cresce se já vive uma relação mais estável.

COR: AZUL-TURQUESA PALPITE: 59, 40, 13

VIRGEM

Sextou, Virgem, e os relacionamentos ficam protegidos logo cedo com as boas energias enviadas por Sol e Netuno. A Lua reforça seu pique e traz mais disposição para correr atrás dos seus interesses. Nos assuntos do coração, confie no seu charme se já tem um alvo em vista. Um ficante pode ser promovido a namorado hoje.

COR: LILÁS PALPITE: 20, 07, 61