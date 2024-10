Horóscopo do dia 16 de outubro

ÁRIES

A Lua segue toda poderosa ao seu lado, e realça sua capacidade de iniciativa e as principais características arianas. Você não vai pensar duas vezes para ir atrás dos seus interesses e pode obter vitórias importantes hoje. Astral mais quente e envolvente no amor. Cor: PRETO Palpites: 50, 31, 04

TOURO

Seu jeito tende a ficar mais introvertido. A culpa é da Lua, que circula em seu inferno astral e aponta altos e baixos hoje. Você vai ficar mais de boa se puder contar com tranquilidade e concentração. No amor, a dica é deixar a insegurança e as incertezas de lado. Cor: AMARELO Palpites: 50, 59, 60

GÊMEOS

Se depender da Lua, você já vai começar o dia com vários planos em mente e vai saber exatamente o que fazer para colocar tudo em ação. As relações em geral e as amizades em particular devem trazer boas surpresas e blindar o seu astral. A sintonia será top no amor. Cor: AMARELO Palpites: 28, 57, 19

CÂNCER

A Lua atiça sua vontade de vencer e dá a maior força para o seu sucesso, portanto, chegou a hora de focar nas suas ambições! Nas relações, talvez não tenha tanto tempo para dar atenção aos seus queridos, mas deve curtir bons momentos. Boas vibes no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 46, 09, 16

LEÃO

Novos horizontes se abrem, e as chances de fazer aquelas mudanças com as quais vem sonhando vão ficar mais nítidas. Estudos, concursos, trabalhos e novos interesses recebem bons estímulos. Surpresas deliciosas podem rolar no amor. Cor: CINZA Palpites: 18, 20, 56

VIRGEM

Tudo indica que você vai dar duro para melhorar de vida, e deve batalhar bastante para crescer no trabalho. Mas vai ter que pensar muito bem antes de tomar decisões, ainda mais quando o assunto é dinheiro. No amor, sua sensualidade fica ainda mais poderosa! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 14, 60