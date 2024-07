Horóscopo do dia 11 de julho

ÁRIES

A Lua troca likes com vários astros nesta quinta, e promete muita energia para você mergulhar no trabalho com uma dedicação impressionante! As finanças estão protegidas, mas o dinheiro depende do seu esforço, tá? O amor ganha ares de conto de fadas. Cor: PRATA Palpites: 45, 20, 54

TOURO

A melhor notícia é que as estrelas seguem destacando sua criatividade, charme e carisma, além da habilidade para se comunicar. Mas a vida não é só diversão e você precisa direcionar essa energia para o trabalho! O amor ficará recheado de carinho. Cor: PRETO Palpites: 46, 09, 25

GÊMEOS

Seu lado caseiro tem tudo para dar as cartas, mas o seu lado prático tem tudo para dar conta de qualquer desafio que surgir pela frente. Vênus entra em Leão e favorece tudo o que esteja ligado a comunicação, viagens rápidas e vida social. No amor, reforce os laços. Cor: CINZA Palpites: 53, 33, 26

CÂNCER

Vai sobrar disposição para sair da sua zona de conforto, inclusive no trabalho, e testar possibilidades mais arriscadas ou projetos ousados. Tudo que envolva comunicação, seja pessoalmente ou não, pode trazer boas oportunidades! O astral segue perfeito no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 22, 58

LEÃO

O céu avisa que você pode encontrar ótimas oportunidades de encher o bolso. Mas se tudo anda bem nessa área, aproveite para comprar algo que deseja há tempos. No amor, invista no romantismo. Cor: ROSA Palpites: 31, 23, 59

VIRGEM

As estrelas protegem seus interesses e você conta com disposição para começar um curso, fazer uma viagem ou iniciar um projeto pessoal. Mas com Vênus no seu inferno astral a partir de agora, vale a pena agir de maneira cautelosa nas finanças e no amor. Cor: LILÁS Palpites: 16, 61, 11

LIBRA

A vontade de curtir o seu canto, meditar, repensar a vida e até se isolar um pouco tem tudo para crescer. A boa notícia é que o trabalho tem tudo para fluir sem problemas! Clima descontraído no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 16, 47

ESCORPIÃO

Vênus está de mudança para o ponto mais alto do seu Horóscopo, enviando vibes pra lá de perfeitas para a vida profissional. E reunir os amigos e matar a saudade pode ser divertido! No amor, mantenha a paz e aproveite para fazer algo mais animado. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 60, 23, 35

SAGITÁRIO

Se depender da Lua, que troca likes com vários astros hoje, você vai mergulhar no trabalho e levar as suas obrigações muito a sério. E com Vênus iluminando Leão, seu lado otimista e aventureiro também dá as caras. No amor, faça a sua parte para manter o astral leve. Cor: PINK Palpites: 14, 22, 15

CAPRICÓRNIO

Sua curiosidade segue em alta e você pode trocar experiências, aprendendo mais do que imagina e reforçando os laços com as pessoas. Pode pintar boa nova sobre um assunto que envolve a Justiça. Uma dose extra de animação no amor ajuda a afastar a rotina. Cor: VERMELHO Palpites: 34, 10, 25

AQUÁRIO

Os astros anunciam mudanças, seja em casa, finanças ou trabalho. Aproveite para abrir espaço para que as boas energias entrem em sua vida. E mesmo que nem tudo saia de acordo com os seus planos, o seu esforço tem boas chances de ser recompensado. Melhores vibes no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 27, 45

PEIXES

Você vai fazer o que puder pra deixar o isolamento bem longe. É hora de investir na diplomacia se quiser expandir seus contatos. E com Vênus de mudança para Leão, há sinal de muito serviço pela frente. O amor está protegido pelas estrelas. Cor: CREME Palpites: 50, 53, 51

MENSAGEM DO DIA

E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.

Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.



Romanos 5:5-8