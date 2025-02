Horóscopo do dia 11 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Pra você do signo de Áries, A Lua tá on em seu paraíso, sorri para Júpiter e garante que a terça será maravilinda em todos os setores da sua vida. Vai convencer chefes, colegas ou clientes sem maiores esforços e o melhor deve rolar na paixão, já que seus encantos e boa lábia vão ficar no modo turbo.

COR: VIOLETA PALPITE: 57, 30, 45

TOURO

Hoje a Lua está de ótimo humor, fortalecendo os interesses familiares. O trabalho deve ser encaminhado e as chances de se destacar aumentam. Pela manhã, uma onda próspera vai bater nas suas finanças e Júpiter aponta surpresas positivas. No amor, o astral vai ficar mais cúmplice e estável.

COR: AZUL PALPITE: 54, 39, 27

GÊMEOS

Você de Gêmeos, Júpiter promete uma terça sortuda e repleta de oportunidades na vida profissional e pessoal. O dia também vai reunir boas perspectivas para as suas finanças, mas a melhor parte está reservada para a paixão e você vai arrasar na harmonia e sintonia.

COR: ROSA PALPITE: 47, 11, 07

CÂNCER

Atenção você de Câncer, a Lua brilha em sua Casa do Dinheiro, impulsiona sua capacidade empreendedora e dá todo incentivo para você ir atrás dos seus interesses materiais. De quebra, vai contar com a famosa intuição do seu signo para se dar bem. Nos assuntos do coração, o desejo fala mais alto e tudo entra em harmonia.

COR: AZUL PALPITE: 16, 52, 47

LEÃO

A Lua segue toda poderosa em seu signo e troca vibes espetaculares com Júpiter, anunciando conquistas, realizações e sucesso pleno. Suas esperanças vão se renovar e tudo deve caminhar do jeitinho que deseja no lado financeiro. No amor, a fase é de companheirismo e felicidade.

COR: PRETO PALPITE: 09, 02, 18

VIRGEM

A timidez natural do seu signo pode até ficar mais forte, mas seus instintos estarão acesos e você vai perceber as coisas no ar. Aproveite para prestar mais atenção em tudo à sua volta, pois deve farejar boas oportunidades e levar a melhor nos assuntos de trabalho. No amor, só não deixe a inibição atrapalhar.

COR: AZUL-ESVERDEADO PALPITE: 04, 41, 32