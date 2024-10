Horóscopo do dia 10 de outubro

ÁRIES

A Lua forma ótimo aspecto com Saturno, indicando um dia excelente para batalhar e consolidar conquistas importantes. Mas tensões podem marcar presença de tarde em diante, e será preciso agir com muita diplomacia para evitar perrenguinhos. No amor, cuidado com tortas de climão! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 22, 15, 14

TOURO

Hoje não vai faltar incentivo para você fazer o que sempre desejou, e boas notícias devem contribuir para que realize sonhos e objetivos antigos. De quebra, pode começar amizades duradouras, mas convém lapidar a comunicação e controlar as suas reações. O amor também vai pedir ajustes. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 43, 20, 47

GÊMEOS

Suas competências ficam tinindo e, aliadas ao seu senso de responsabilidade e perseverança, vão fazer toda a diferença. Mas pegue leve do meio da tarde em diante e pense muito bem antes de tomar decisões. Clima meio tenso no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 09, 45, 18

CÂNCER

Lua e Saturno abrem os seus caminhos e prometem um dia perfeito para colocar em prática seus projetos e ideais. Seu lado confiante e persistente se fortalece, e você também vai contar com mais sabedoria e equilíbrio ao administrar seus interesses. No amor, cuidado com a teimosia. Cor: PRETO Palpites: 24, 23, 14

LEÃO

A Lua troca likes com Saturno, e dá um baita impulso para você mostrar todo seu empenho, o que será ótimo para sair no lucro! Mas abra o olhão no meio da tarde, pois conversas atravessadas e tretas podem rolar. É melhor agir com mais discrição, principalmente no amor. Cor: CEREJA Palpites: 34, 19, 45

VIRGEM

O cenário fica sortudo para as suas finanças, e a melhor parte do seu dia deve rolar nos assuntos do coração! No trabalho, sua criatividade estará tinindo, assim como sua habilidade para lidar com as pessoas. Mas fofocas e falsianes podem causar chateações, então, dobre a atenção. Cor: VIOLETA Palpites: 09, 27, 12