Horóscopo do dia 07 de novembro

ÁRIES

Convém pegar leve para não se desentender com outros! É que Marte traz risco de tretas, ainda mais na vida familiar e amorosa. Numa dessa, é melhor contar até cem, respirar fundo e não fazer ou aceitar provocações. Se tudo seguir na calmaria, boas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 41, 50

TOURO

Olha lá, tourinho, fique de antena ligada e explore a paciência que herdou do seu signo, porque o dia amanhece com vibes treteiras. Muita calma nessa hora para não dar ruim com ninguém, portanto, escolha bem as palavras. No amor, não deve faltar sintonia. Cor: PRETO Palpites: 31, 59, 42

GÊMEOS

A Lua segue em seu paraíso e ativa o seu carisma, mas briga com Marte e recomenda a dobrar a cautela para não se meter em rolos. Os interesses financeiros também vão pedir prudência. A vida amorosa também pode ficar à mercê de zicas. Cor: PINK Palpites: 40, 42, 04

CÂNCER

Os astros pedem cautela dobrada e avisam que convém abrir os olhos com mal entendidos. Respire fundo e controle o seu lado temperamental para não perder a esportiva, beleza? Isso passa. No amor, quanto mais cumplicidade e confiança, melhor. Cor: AMARELO Palpites: 18, 45, 27

LEÃO

É melhor começar o dia com mais calma na alma e cuidar com carinho da saúde, viu, leãozinho?Vale abrir o olhão pra não se envolver em saias justas, fofocas e nem se abrir com quem não deve. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: GOIABA Palpites: 12, 28, 01

VIRGEM

É melhor não esperar muita molezinha hoje! Procure ter prudência para não tomar decisões precipitadas, principalmente ao lidar com grana.Também há risco de se estranhar com as pessoas: use seu jogo de cintura para evitar brigas. O amor ganha mais estabilidade. Cor: CINZA Palpites: 17, 15, 42