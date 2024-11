Horóscopo do dia 05 de novembro

ÁRIES

Novembro começa com as estrelas anunciando muito trabalho pela frente, mas seus esforços serão premiados e o dindim virá para o seu bolso!Só não pode e não deve deixar os cuidados com a saúde em segundo plano, ainda mais à tarde. Gratas surpresas no amor. Cor: VERDE Palpites: 15, 24, 33

TOURO

A Lua está no setor mais positivo do seu Horóscopo, e você pode se destacar no trabalho, faturar uma grana e brilhar no amor!Só não confie muito em certas pessoas que se dizem amigas porque falsianes estarão na área e decepções podem rolar. Cor: MARROM Palpites: 15, 24, 08

GÊMEOS

Responsabilidades domésticas e familiares devem concentrar as atenções, mas tudo indica que você vai dar conta do recado. Mas convém ligar o radar para não se enrolar com os deveres, pois há risco de receber cobranças. Em compensação, a Lua promete surpresas deliciosas no amor! Cor: LILÁS Palpites: 50, 49, 40

CÂNCER

Quem é de Câncer já entra em outubro esbanjando simpatia e boa lábia, sinal de que vai marcar presença em todo canto.Só não convém querer abraçar o mundo, porque há risco de se enrolar. Foque no que importa e deixe o resto pra depois! Sintonia tá garantida no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 52, 16, 36

LEÃO

Outubro chega com vibes prósperas! Explore seu lado determinado ao cuidar dos seus interesses, pois há boas chances de encher o bolso.Só procure ser mais prudente no período da tarde e não arrisque o que já conquistou à custa do seu empenho. Clima animado no amor. Cor: AMARELO Palpites: 33, 41, 23

VIRGEM

A Lua vai permanecer em sua companhia durante o dia inteiro e promete um dia trabalhado na maravilhosidade, ideal para alcançar o sucesso.Só não deixe nada te atrapalhar na parte da tarde, quando problemas pessoais podem tirar seu foco. Seducência e harmonia no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 32, 24, 15