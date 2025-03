Primeiro no Ideb: Resultados do Paraná são destaque em evento nacional de educação

Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou as iniciativas implantadas pelo Governo do Estado para colocar o Paraná no primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ele participou nesta quinta-feira (13), em São Paulo, do Encontro Anual Educação Já, promovido pela ONG Todos pela Educação.

Ratinho Junior foi um dos palestrantes do painel “Governadores e a prioridade à Educação”, ao lado dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; Pará, Helder Barbalho; do Espírito Santo, Renato Casagrande; e de Goiás, Ronaldo Caiado. O painel foi mediado pela jornalista Vera Magalhães e trouxe as experiências dos estados que se destacaram ou tiveram os maiores avanços nas avaliações nacionais de educação.

“O Paraná tem a melhor educação pública do Brasil no quadro geral. Em 2019, estávamos em sétimo lugar no Ideb e, no ano passado, fomos reconhecidos pelo segundo ano consecutivo com o melhor resultado do País”, disse o governador. “Tivemos um avanço muito grande nos municípios, no ensino fundamental I. Nos inspiramos em iniciativas de outros estados, como o Ceará, para fazer uma parceria com os prefeitos para auxiliar no planejamento estratégico dos municípios”.

Dessa forma, salientou o governador, foi criado o programa Educa Juntos, parceria do Governo do Estado com as prefeituras voltada para a melhoria da aprendizagem e da alfabetização dos estudantes da rede pública. Implanta em 2022 pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), a iniciativa presta suporte aos municípios por meio da distribuição de materiais didáticos, ferramentas de monitoramento escolar e avaliações diagnósticas.