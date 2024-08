Paraná: Com 4 milhões de domicílios conectados

O Paraná ultrapassou em 2023 a marca de 4 milhões de casas com acesso à internet, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira (16). Com isso, a proporção de domicílios com algum tipo de conexão chegou a 92,9% – ou seja, 9 em cada 10 casas tem acesso.

O índice evidencia uma evolução consistente ao longo dos anos no Estado. Em 2019, o Paraná tinha 3,4 milhões de domicílios com conexão, com uma cobertura de 86% das residências. Em números absolutos, a pesquisa aponta que mais de 600 mil casas passaram a ter conexão à internet ao longo de quatro anos.

O índice de 92,9% de domicílios conectados no Estado alcançado em 2023 também é superior à média nacional. Em todo o Brasil, a cobertura de casas conectadas é de 92,5%, o que representa um total de 72 milhões de residências com internet.

Considerando o número de pessoas com acesso à internet, a pesquisa diz que 88,2% dos paranaenses com 10 anos ou mais utilizaram a rede em 2023, o que significa que mais de 9 milhões de pessoas no Estado acessaram a internet ao longo do ano.

Em 2019, eram 8,18 milhões de pessoas com mais de 10 anos no Paraná com acesso à rede, o que representava 83% da população naquele momento. Em quatro anos, cerca de 838 mil pessoas passaram a utilizar a internet, segundo a pesquisa.

FAIXAS ETÁRIAS

A pesquisa também mediu o percentual de uso de internet para cada faixa etária. A faixa de paranaenses entre os 20 e 24 anos de idade, por exemplo, é aquela com a maior proporção de pessoas conectadas, com 96,4% de usuários de internet. Todas as faixas entre 14 e 49 anos, no entanto, têm uma proporção de pessoas com conexão à internet superior a 93,5% no Estado.

A maior evolução na proporção de conectados em relação à 2019 foi registrada na faixa de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2023, a pesquisa identificou que 65,7% das pessoas no Paraná utilizaram a internet pelo menos uma vez em 2023. Em 2019, a proporção era de 47,1%.