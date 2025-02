Nova estrutura do Colégio do Riviera será inaugurada hoje

De acordo com o NRE (Núcleo Regional de Educação de Cascavel) nesta primeira etapa, o colégio tem cerca de 600 alunos matriculados, mas toda a estrutura tem a capacidade de atender até 1,5 mil alunos, podendo se tornar um dos maiores colégios de todo o Estado. O colégio integra ao núcleo que é responsável por mais de 93 colégios de 18 municípios e mais de 43 mil alunos ao todo.

A estrutura começou a ser construída em 2023 e já está funcionando desde o início das aulas, no dia 5 de fevereiro, já que praticamente toda a estrutura estava pronta.

Desde que o Loteamento Riviera foi construído, em 2017, existia uma grande lotação de alunos nos colégios estaduais dos bairros da região, devido à procura dos alunos que passaram a morar naquela localidade, que trouxe para a região mais de 2 mil famílias, sem que houvesse, na época, previsão para uma escola estadual. Com o crescimento populacional, os colégios próximos ficaram sobrecarregados, tornando urgente a construção de uma nova instituição de ensino.

Cascavel - Quase uma semana após o início das aulas na rede estadual de ensino, a nova estrutura do Colégio Estadual Professora Andreia Neres dos Santos – conhecido como o novo Colégio do Riviera – será oficialmente inaugurada nesta terça-feira (11), a partir das 11h. O evento contará com uma série de autoridades, entre elas, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

A entrega também contará com o primeiro-secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), deputado Gugu Bueno, que desde 2020 encampou a luta para garantir a construção da unidade. Ao todo, foram investidos mais de R$ 13,5 milhões, viabilizados pelo Governo do Estado.

“O Colégio Professora Andreia Neres dos Santos representa um grande avanço para Cascavel. Foi uma luta que iniciamos ainda em 2020, e que só foi possível porque o governador Ratinho Junior entendeu a urgência da demanda e garantiu os recursos necessários para tirar esse projeto do papel. Essa escola é uma conquista da comunidade e um compromisso do nosso mandato com a educação pública de qualidade”, destacou o deputado Gugu Bueno.

Homenagem

A unidade leva o nome da professora Andreia Neres dos Santos, falecida em 2021, que deixou um legado importante na educação pública de Cascavel. A professora Andreia teve uma trajetória marcada pela inovação e compromisso com o ensino. Diretora do Colégio Estadual Marcos Claudio Schuster por quatro mandatos, foi pioneira na implementação de práticas de Justiça Restaurativa. Também idealizou a criação do espaço Ludoteca, voltado para o aprendizado lúdico, além de ter sido uma grande incentivadora da “Capelania Escolar”, um serviço de assistência espiritual e apoio que atende a comunidade escolar.

Estrutura

Com 20 salas de aula climatizadas, ambientes administrativos e pedagógicos modernos, além de quadras poliesportivas, a unidade foi projetada para oferecer uma estrutura completa aos alunos. O colégio foi construído em um terreno de 10 mil metros quadrados, cedido pela Prefeitura de Cascavel. A expectativa é de que, com novas adequações, a capacidade da escola possa ser ampliada futuramente.