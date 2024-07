Inaugurado Super CMEI com capacidade para mais de 400 crianças

Cascavel viveu nesta terça-feira (2) um momento histórico com a inauguração do Super CMEI – Professor Paulo Marques – no loteamento Gralha Azul, Bairro Interlagos, na região norte do Município.

O Super CMEI está localizado na Rua Sócrates, 1.161 e tem capacidade total para 418 crianças de zero a 3 anos, do infantil 1 ao 3, entre turmas integrais e parciais. Os investimentos são na ordem de R$ 7.628.913,16 em 1.920,32 m2 de área construída.

Embora ontem tenha acontecido a inauguração oficial, desde o dia 22 de maio, já há alunos na instituição. Atualmente, são 121 crianças que já estão sendo atendidas. As demais crianças estão sendo chamadas, respeitando a lista existente na Semed.

Ao todo, são 11 salas de aula, mais a bebeteca, play ground, brinquedoteca e toda a estrutura necessária para o bom atendimento aos pequenos e também para os servidores. Muito mais que uma obra, a unidade vai mudar a vida de famílias que realmente precisam do suporte de um Centro Municipal de Educação Infantil.

O prefeito Leonaldo Paranhos fala sobre os diferenciais desse Super CMEI “É um CMEI que tem muita interação com brinquedos, tem a brinquedoteca. Além da sala de informática, a criança precisa ser atraída para dentro da escola, ela precisa encontrar aquilo que não encontra muitas vezes em casa. Lembrando que é um bairro periférico e as crianças precisam sair daqui com vontade de voltar.”

Escola da Transparência

Ao lado do Super Cmei, está a construção da Escola da Transparência II, Escola Municipal Professora Ilizete Santa Bonato Pasini, que já tem 75% do projeto executado, entrando na fase de finalização e acabamento. O investimento de R$ 10,4 milhões é para uma estrutura moderna com capacidade para atender 600 alunos com idade de 4 a 10 anos, com educação em tempo integral.