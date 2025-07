Estado nomeia 104 novos agentes universitários na Unioeste

Cascavel - O Governo do Estado do Paraná nomeou 104 novos servidores da carreira técnica universitária, aprovados em concurso público, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Eles foram convocados a tomar posse como agentes universitários no próximo dia 23, às 14 horas, na sala do Conselho Universitário (COU) na Reitoria em Cascavel.

Os novos servidores, aprovados no maior concurso para carreira técnica desde 1995, foram nomeados pelo decreto 10.619/2025 . Eles vão atuar nos cinco campi da Unioeste (Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon) e na Reitoria.

O reitor da Unioeste, Alexandre Webber, ressalta a importância dessas nomeações para o desenvolvimento da Unioeste e das regiões Oeste e Sudoeste do Estado.

“Esse é um momento histórico para a universidade. Isso é resultado de uma lei que foi feita para as universidades para regulamentar a recomposição do quadro de pessoal. Agora temos esse processo de contratação e mais vagas sendo preenchidas. Com certeza esses novos servidores trazem um sangue novo e um ânimo para a universidade”, disse.

“É uma grande conquista para a Unioeste. Essa nomeação representa a sensibilidade do governador Ratinho Junior com a importância das universidades estaduais para o desenvolvimento do Paraná e a necessidade de dotar essas instituições de infraestrutura não só física, mas sobretudo de pessoal qualificado para prestar bons serviços para a comunidade”, afirmou o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.