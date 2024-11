Aplicação da Prova Paraná Mais começa nesta semana em toda a rede estadual

As provas para os estudantes do Ensino Fundamental ocorrem entre os dias 11 e 29 de novembro.

As provas serão em formato impresso e realizadas em períodos diferentes, distribuídas de acordo com as séries da Educação Básica. Portanto, os componentes curriculares abordados também variam, conforme o nível escolar, da seguinte forma:

O novo programa educacional garante que 20% das vagas nas universidades estaduais sejam reservadas para alunos da rede pública de ensino, com base na nota obtida na Prova Paraná Mais. O programa cria um sistema integrado de aproveitamento de notas , oferecendo uma nova alternativa para o acesso ao ensino superior no Estado.

Para os alunos das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, essa prova tem uma importância adicional: a nota pode ser utilizada para compor a pontuação no processo seletivo de ingresso nas universidades estaduais . Esse processo é viabilizado pelo sistema Aprova Paraná Universidades , lançado na última quinta-feira (7).

Ademais, já os estudantes de 3ª e 4ª séries, do final da etapa do Ensino Médio, matriculados nos cursos regulares e integrados à Educação Profissional, realizarão as provas dos componentes de Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Redação no primeiro dia de prova (agendado para 12 de novembro).

2º Dia

No segundo dia (13 de novembro), os alunos realizarão as provas dos componentes de Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Biologia, Física e Química. Por fim, as provas contemplam as habilidades somente da Formação Geral Básica.

“Participar da Prova Paraná Mais é uma grande oportunidade para nossos estudantes, especialmente para aqueles que estão se preparando para a transição ao ensino superior. Essa avaliação não só nos permite entender melhor o nível de aprendizado e as necessidades de cada estudante em diferentes etapas, mas também oferece aos alunos das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio uma vantagem importante na busca por uma vaga nas universidades estaduais”, destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Mais informações sobre o programa Prova Paraná Mais estão AQUI.

Fonte: AEN