Vigiagro já interceptou desde cabeça de babuíno a fetos de ilhama em aeroportos

Cascavel – O Brasil conta com um dos sistemas de vigilância agropecuária internacionais mais rigorosos do mundo. Os profissionais atuam na inspeção e fiscalização do trânsito de produtos alimentícios e sementes em aeroportos, portos, aduanas e fronteiras.

O Vigiagro está vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ganhou notoriedade por intermédio do programa de televisão de canal fechado, conhecido como “Aeroporto Área Restrita”.

As importações e exportações de animais, vegetais, seus produtos, derivados e partes, subprodutos, resíduos de valor econômico e dos insumos agropecuários devem atender aos critérios regulamentares e procedimentos de fiscalização, inspeção, controle de qualidade e análise de riscos fixados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Para fins de controle sanitário, fitossanitário, zoosanitário, de identidade e qualidade, a importação de produtos agropecuários, quando sujeita ao licenciamento de importação no Siscomex, somente será autorizada em conformidade com os procedimentos descritos na Instrução Normativa Mapa nº 51, de 4 de novembro de 2011.

Foz do Iguaçu

A equipe de reportagem do Jornal O Paraná, fez um levantamento das apreensões feitas no Aeroporto de Foz do Iguaçu de janeiro a outubro deste ano, com base em informações repassadas pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Segundo consta, os produtos interceptados em bagagens de passageiros, apreendidos e destruídos, somam 21,57 kg de produtos de origem animal e 96,49 kg de origem vegetal. Os destaques ficam por conta das frutas, somando 120 kg.



É importante ressaltar que o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu recebe voos procedentes do Chile e opera com a frequência de duas vezes por semana. Questionado sobre o valor que esse montante representaria em dinheiro, o Vigiagro informou que não considera o valor dos produtos interceptados e destruídos, mas sim o risco que esses produtos representam, uma vez que o serviço tem como único objetivo de proteger a agropecuária do Brasil. Pela ordem, os produtos encontrados em maior escala no Aeroporto de Foz do Iguaçu são lácteos, frutas, grãos e sementes.

Sobre as multas, a Vigiagro informou que a aplicação de multas prescinde de regulamentação específica, atualmente em análise por parte do MAPA.

Em relação ao cenário nacional, considerando todos os modais e unidades por onde transitam viajantes e suas bagagens, até o início de novembro foram apreendidas aproximadamente 200 toneladas de produtos e insumos de interesse agropecuário. No modal aéreo, a maior parte das interceptações ocorre no Aeroporto de Guarulhos, seguido do Aeroporto do Galeão. No modal rodoviário, destacam-se as fronteiras de Foz do Iguaçu (Argentina e Paraguai) e de Corumbá, no Mato Grosso do Sul (fronteira com a Bolívia).

Objetos inusitados

Cabeça de babuíno, de raposa, tripa suína com conteúdo (fabricação caseira), materiais para utilização em rituais de cunho religioso e fetos de ilhama utilizados como amuletos, são alguns dos objetos inusitados apreendidos nos aeroportos do Brasil.