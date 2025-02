Venda da Usina Baixo Iguaçu agita o setor elétrico

Capitão Leônidas Marques – A Usina Baixo Iguaçu está à venda. Com apenas seis anos de operação, a hidrelétrica localizada na divida dos municípios de Capanema (Sudoeste) com Capitão Leônidas Marques (Oeste), foi colocado à venda pela Neoenergia, com 70% de participação. Os 30% restantes pertencem à Copel (Companhia Paranaense de Energia). As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico. O ativo é avaliado entre R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão. Os entraves ambientais para implantação de potenciais hidrelétricos têm sido o principal desafio, principalmente na região da Amazônia. Por isso, é notório o interesse dos investidores por ativos em operação.

E já há potenciais compradores, entre os quais a tcheca EnergoPro, a brasileira Casa dos Ventos, a francesa EDF e a chinesa Spic. Quem arrematar, assumirá o controle de um empreendimento capaz de abastecer cerca de 1 milhão de pessoas. O canteiro de obras teve início em 2013. Em 2016, ocorre a implantação do vertedouro e casa de força. Em 2019, a usina finalmente entrou em operação.

O investimento total para a construção da usina foi de R$ 2,3 bilhões. A concessão vence em 2049. Conforme a reportagem, o processo de alienação do ativo estaria em fase final e está afunilando entre a EDF e EnergoPro. O objetivo da Neoenergia é estratégico, pois faz parte da rotação de ativos voltada a otimizar e a valorizar seu portfólio. Ao fim de 2022, a empresa efetivou uma troca de ativos com a Eletrobras, sem transferência de caixa, no valor de R$ 787,8 milhões. Há dois anos, finalizou a venda de metade de uma plataforma de transmissão para a Warrington Investment.

A empresa controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, também estaria tentando minimizar a alavancagem, que pela relação entre dívida líquida e Ebitda, está em 3,43 vezes, conforme dados do terceiro trimestre de 2024. No mesmo período do ano anterior, a relação era 3,11 vezes. Por sua vez, a dívida líquida atual é de R$ 50,6 bilhões.