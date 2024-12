Seguro Rural paranaense desembolsou R$ 88,6 milhões nos últimos 15 anos

O novo presidente do Banco Central mencionou que sua análise sobre a situação do câmbio é bem recebida por outros integrantes do governo. No entanto, ele reconheceu que existem “ruídos” nas comunicações. A declaração de Galípolo reflete uma tentativa de tranquilizar o mercado e a população em relação à volatilidade do câmbio.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19), o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarou que não considera a alta do dólar , que chegou a R$ 6,30 , como um sinal de um “ataque especulativo” contra o real. Ele enfatizou que o mercado de câmbio é complexo e não deve ser visto como uma entidade única, já que existem diversas dinâmicas que influenciam as transações de compra e venda.

“Essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, com a ministra Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente da República, que concorda quando eu tenho esse diálogo com ele sempre. Tem muito ruído, mas é importante esclarecer. Ao final do dia, cabe a nós fazer o melhor trabalho possível”, contou.

Pacote de gastos

Em meio às críticas ao pacote de gastos, Galípolo defendeu que a proposta é importante, mas não é uma ‘bala de prata’. “Todos sabem, mercado, academia, sabem que é muito difícil apresentar qualquer tipo de projeto fiscal que vá ser uma bala de prata, que vai dar conta de endereçar todos os problemas no curto prazo. Eu sinto nas conversas que tenho com Lula e Haddad um reconhecimento do diagnóstico de que existe um problema fiscal. Nenhum programa que vai ser anunciado vai ser uma bala de prata, é uma forma de reconhecer o diagnóstico e dar um passo na direção correta”, concluiu o economista que assume a presidência do BC a partir de janeiro.

BC intervém após dólar bater R$ 6,30

O dólar comercial fechou com queda de 2,3% nesta quinta-feira (19), cotado a R$ 6,12. A moeda norte-americana caiu pela 1ª vez depois de cinco pregões seguidos de alta. A queda está relacionada aos dois leilões de dólar à vista do BC (Banco Central), que somaram US$ 8 bilhões ontem.

A autoridade monetária já vendeu mais de US$ 20 bilhões em leilões à vista ou de linha em dezembro, mas a cotação da moeda dos Estados Unidos segue acima de R$ 6. O dólar atingiu a máxima nominal de R$ 6,30 nesta quinta-feira, mas passou a cair depois da atuação do BC, que fez em dezembro maior intervenção em volume desde 20 de março de 2020, no início da pandemia de covid-19.