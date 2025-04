Petrobras pode reajustar diesel a cada 15 dias, diz presidente

Brasil - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira (16) que a estatal avalia a possibilidade de reajustar o preço do diesel a cada 15 dias. Segundo ela, a decisão considera a variação do dólar e a cotação internacional do petróleo. “Olhamos os preços de 15 em 15 dias. Toda hora estamos olhando. O preço do combustível faz parte do nosso dia a dia. Isso tem procedimento interno. E gosto de dizer que é uma prestação de contas. Não tem nenhum conselheiro que reclama disso. Temos o nosso monitoramento. Quando o petróleo e o câmbio sobem, a gente olha. Quando o petróleo e o dólar descem, a gente olha e vê como o produto está se comportando”, disse Chambriard durante evento na Coppe/UFRJ, no Rio de Janeiro.

Possível queda

A executiva foi questionada sobre uma possível nova redução no preço do combustível e afirmou que, mesmo com a queda no petróleo e no câmbio, a empresa analisa com cautela o cenário para evitar repasses bruscos ao consumidor. “Com cuidado, vamos olhando isso. Temos obrigação de olhar isso corriqueiramente. A palavra confusão expressa muito o que temos pela frente. Não podemos trazer para o Brasil confusões que não são nossas. Imagina ter que completar o tanque porque o preço pode subir ou descer. Vamos evitar volatilidade e sobressalto para a sociedade”, declarou.