Paraná: O terceiro Estado que mais gerou empregos em 2024

Entre os subsetores, o de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foi o com maior número de postos gerados, com saldo de 34.299.

No ano, os setores que mais contrataram no Paraná foram o de serviços, com saldo de 70.119, seguido pela indústria (34.342), construção (17.030) e comércio (15.271). Na agropecuária foram 816 novos postos de trabalho criados.

O Paraná ficou atrás somente de São Paulo (441.076) e Minas Gerais (188.293) no acumulado do ano, estados bem mais populosos.

O resultado é a diferença entre as 1.390.072 admissões e 1.252.500 desligamentos no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com 137.572 vagas, o Paraná foi o terceiro estado do País e o primeiro da Região Sul que mais gerou novos postos de trabalho em 2024 no acumulado entre janeiro e agosto.

AGOSTO

Somente no mês de agosto, o Paraná gerou 12.803 novos postos de trabalho com carteira assinada. O saldo é a diferença entre as 171.010 admissões e 158.207 desligamentos no período. Foi também o melhor resultado da região Sul. O Rio Grande do Sul registrou saldo de 10.413 vagas, enquanto que Santa Catarina criou 7.641 empregos.

Todos os setores registraram saldo positivo no mês. O setor de serviços foi o que mais gerou vagas, com 4.438, seguido pelo comércio (4.039), indústria (2.654), construção (1.464) e agropecuária (211). Entre os subsetores, o destaque foi o de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (1.674), transporte, armazenagem e correio (985) e alojamento e alimentação (808).

RECORTES

Das 137.572 vagas criadas no Paraná entre janeiro e agosto deste ano, 70.115 foram ocupadas por homens (51%), enquanto que 67.457 por mulheres (49%). No mês de agosto, no entanto, as mulheres ocuparam a maioria das 12.803 vagas geradas, com 7.210, contra 5.593 preenchidos pelos homens. Já a faixa etária que mais empregou foi a de jovens, de pessoas entre 18 a 29 anos, com 8.730 vagas criadas.

BRASIL

O mercado de trabalho formal no País gerou saldo positivo de 1.726.489 novos empregos entre janeiro e agosto deste ano. Somente no mês de agosto foram 232.513 postos de trabalho com carteira assinada, crescendo em todos os estados brasileiros.

Nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas foram destaque o setor de serviços, que gerou 118.364 postos no mês, e a indústria, com 51.634 postos. No comércio foram registrados 47.761 novos empregos, na construção civil, 13.372, e na agropecuária, 1.401 novos empregos.

Fonte: AEN