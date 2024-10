Paraná lidera colocação de mulheres no mercado de trabalho via Rede Sine em 2024

De janeiro e setembro deste ano, as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados de atendimento colocaram 55.714 mulheres em vagas de emprego com carteira assinada. Além da liderança isolada no ranking nacional de empregabilidade feminina pela Rede Sine, esse resultado também representa 40% dos 138.101 empregos ocupados por ela através do sistema em todo o País.

O estado de São Paulo colocou 21.378 mulheres em vagas de emprego em nove meses, ficando em segundo lugar. Na terceira posição, o Ceará encaixou 16.268 trabalhadoras no mesmo período.

Entre os estados da região Sul, o Paraná foi responsável por 78% de todos os 71.170 postos de trabalhos ocupados por elas de janeiro a setembro de 2024. As Agências do Trabalhador do Rio Grande do Sul intermediaram 11.244 contratos de trabalho, enquanto Santa Catarina encaixou 4.212 trabalhadoras por meio do Sine.

Em comparação aos primeiros nove meses de 2023, quando 45.007 postos de trabalho foram preenchidos por elas no Paraná, por meio do mesmo sistema, o avanço foi de 24%.

O Paraná também ocupou a liderança no ranking nacional de empregos ocupados por elas em setembro, com 5.849 colocações intermediadas por Agências do Trabalhador. Esse volume de contratos representou 34% dos 43.645 encaixes de mulheres registrados pelo Sine nacional. Os estados do Ceará e de São Paulo, segundo e terceiro colocados, fecharam o mês com 5.000 e 3.833 colocações, respectivamente.