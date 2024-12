Paraná fecha 2024 com 4ª maior economia, desemprego em baixa e contas em dia

Paraná - Assim como em outros anos recentes, o Paraná termina 2024 com bons indicadores sociais, econômicos e de gestão e perspectivas positivas para o próximo ano. O principal índice sintetiza este bom momento é a retomada do posto de 4ª maior economia do Brasil, que também se reflete em avanços na atividade econômica em todos os segmentos, uma das menores taxas de desemprego da história e a obtenção da nota máxima de capacidade de pagamento de dívidas pelo Estado.

Segundo o relatório mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado em novembro, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná foi de R$ 614,61 bilhões no ano de 2022, o mais recente com dados consolidados. O resultado fez com que o Estado voltasse a ultrapassar o Rio Grande do Sul, cujo PIB foi de R$ 593,63 bilhões, e se consolidasse como a maior economia do Sul do Brasil. Santa Catarina registrou um PIB de R$ 466,27 bilhões no mesmo ano.

Em nível nacional, o Paraná representa agora a quarta maior força econômica do País, responsável por 6,1% das riquezas produzidas em solo nacional. O Estado fica atrás apenas de São Paulo (R$ 3,13 trilhões), Rio de Janeiro (R$ 1,15 trilhão) e Minas Gerais (R$ 906,73 bilhões). Esta é a terceira vez que o Paraná alcança esta posição entre as maiores economias, sendo as outras duas em 2013 e 2020, reforçando o recente ciclo positivo do Estado.

O crescimento econômico pode ser percebido em todos os segmentos avaliados pelo IBGE. Os dados mais recentes, de janeiro a setembro de 2024, apontam que indústria paranaense cresceu 3,3%, com liderança nacional em bebidas, produtos de madeira, materiais elétricos e móveis. No mesmo período, o comércio registrou uma alta 7,2%, com destaque para os setores automotivo e de construção civil. Já os serviços saltaram 3,5%, acima da média nacional, enquanto o turismo, analisado de forma individual, expandiu 5,3%, o 4º melhor desempenho nacional.

FORÇA DO CAMPO

No meio rural, as atividades também continuam em franca expansão, reforçando o potencial do Paraná como um dos maiores produtores de alimentos do Brasil.

O Estado lidera a produção de carne de frango, com 1,1 bilhão de aves abatidas no 1º semestre, um aumento de 24,2% em relação a 2019, chegando a 35% de participação nacional. Os produtores paranaenses também chegaram a 4,6 milhões de suínos processados no 1º semestre, o que representa 22% do país – há quatro anos, esta proporção era de 20%. Há ainda uma expectativa de uma grande produção de grãos para a safra 2024/2025, principalmente em soja e feijão.

Puxadas principalmente pela agroindústria, as exportações paranaenses têm como destino 214 países e territórios estrangeiros. De janeiro a outubro, o Paraná exportou US$ 20,05 bilhões em produtos, se consolidando como o principal exportador da região Sul, à frente do Rio Grande do Sul (US$ 17,68 bilhões) e Santa Catarina (US$ 9,61 bilhões), e firmando posição como um “supermercado do mundo”.