Etanol é mais vantajoso que gasolina em apenas cinco estados, diz ANP

Brasil - O etanol hidratado foi mais competitivo que a gasolina em 5 Estados na semana de 23 a 29 de março. Na média dos postos pesquisados, o etanol custava 68,35% do preço da gasolina, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) compilado pelo AE-Taxas. Para ser competitivo, o etanol precisa ser vendido por menos que 70% do preço da gasolina. Esse percentual é adotado como referência pelo mercado, uma vez que o biocombustível tem menor capacidade calorífica – quantidade de energia liberada durante a combustão.

Os 70% refletem a diferença entre a geração de energia na queima dos 2 combustíveis. Para percorrer uma mesma distância, gasta-se mais etanol. Abaixo da paridade, quanto mais baixo o percentual, mais competitivo é o álcool.

Variação

Os preços do etanol hidratado registraram queda em 18 Estados e no Distrito Federal, aumento em 5 Estados e estabilidade em 3 unidades federativas. Nos postos pesquisados pela ANP, o preço médio nacional do etanol caiu 0,92% na comparação com a semana anterior, chegando a R$ 4,32 por litro. Em São Paulo, maior produtor e consumidor do país, o preço médio recuou 0,48%, para R$ 4,17 por litro.

O comportamento dos preços segue influenciado por fatores como oferta de cana-de-açúcar, cotações do petróleo e política de precificação dos combustíveis no mercado interno.

Redução diesel

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (31) a redução de R$ 0,17 por litro no preço do óleo diesel A (utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores). A diminuição de 4,6% passa a valer a partir desta terça-feira (1º).

O anúncio foi feito pela presidente da estatal, Magda Chambriard. O novo valor do combustível vendido às refinarias será, em média, de R$ 3,55 por litro. De acordo com cálculos da empresa, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05/litro, uma redução de R$ 0,15 a cada litro de diesel B. A última mudança no preço do diesel tinha sido em 1º de fevereiro, quando houve alta de R$ 0,22.