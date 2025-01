IPTU: Prefeitura inicia transição digital e moradores não receberão carnês impressos

Cascavel - Seguindo a tendência de diversas cidades do Paraná, a Prefeitura inicia o processo de transição para o digital do carnê e pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). Neste exercício de 2025, não serão mais enviados carnês para as residências, mas sim um documento no formato de e-carta impresso, que terá apenas a cota única para pagamento à vista do imposto. Cidades como Curitiba, Ponta Grossa e Toledo já adotaram essa prática ainda em 2024.

Além disso, a medida leva em consideração a economia significativa de 47% nos recursos públicos, agilidade na produção e entrega das cartas, rapidez do processo online e o impacto ambiental, uma vez que evita-se o desperdício de papel.

Como vai funcionar?

A previsão é que a partir de fevereiro serão liberadas as e-cartas para a distribuição dos correios e até fim de março o processo seja concluído. A estimativa é que mais de 170 mil residências recebam o documento.

Entretanto, na e-carta, haverá a taxa única para pagamento do IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública. Quem fizer o pagamento à vista, terá desconto de 10%, que se aplica apenas ao IPTU. O pagamento deverá ser realizado até dia 10 de abril deste ano.

Segundo a Secretaria de Finanças, a mudança visa modernizar o processo de arrecadação, garantindo economia e eficiência.

Parcelas

O pagamento na modalidade parcelado poderá ser em até nove vezes, com vencimento da 1ª parcela para 10 de abril de 2025 e as demais parcelas nos meses subsequentes. O pagamento dos tributos fora do prazo de vencimento determinado resultará na aplicação dos acréscimos legais previstos no Código Tributário Municipal.

Arrecadação

A meta é arrecadar o total de R$ 110 milhões com esses tributos no exercício de 2024. O valor do imposto será destinado a investimentos em ações nos mais diversos setores, sendo garantido em lei 15% para saúde e 25% para educação.

A Secretaria de Finanças reforça ainda que não houve reajuste nos valores do IPTU, apenas a correção da inflação, que é feita por conta da atualização da UFM, a Unidade Fiscal do Município de Cascavel, que teve um acréscimo de 5,44%. A UFM passou de R$ 58,17 para R$ 60,94, com variação de 4,76%.

Economia

Com o novo sistema de e-carta, a economia de recursos públicos será palpável. Para 2025, com a projeção de até 180 mil unidades de boletos, o custo convencional seria de R$ 929 mil, sendo R$ 5,47 por unidade.