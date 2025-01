Focus: mercado sobe projeção da inflação para 2025, 2026 e 2028

Os dados fazem parte do relatório Focus , divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Banco Central. As projeções são frutos da análise de mais de 100 analistas do mercado financeiro, consultados semanalmente no levantamento do BC.

A alta esperada para o começo de 2025 é de 1 ponto percentual. Ou seja, para o mercado, a Selic subirá dos atuais 12,25% ao ano para 13,25% ao ano já em janeiro, quando o Comitê de Política Monetária se reúne pela primeira vez no ano.

A reunião do Copom está marcada para os dias 28 e 29 de janeiro.

PIB

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto subiu em comparação com a semana passada, indo de 2,02% para 2,04% em 2025. Para 2026, a projeção recuou de 1,80% para 1,77%. Enquanto para os anos de 2027 e 2028 segue em 2%.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Uma alta significa que a economia está crescendo em um ritmo bom, e uma queda implica encolhimento da produção econômica da nação.

Com isso, a previsão do mercado para este ano segue próxima da projeção do BC, que prevê avanço de 2,1% do crescimento do país neste ano. A estimativa oficial da Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Fazenda, é de crescimento de 2,5% do PIB.

Fonte: Metrópoles