Focus: mercado financeiro sobe projeção da inflação para 2025 e 2026

Brasil - O mercado financeiro subiu as projeções de inflação para 2025 e para o próximo ano. Com isso, as expectativas seguem desancoradas — isto é, distantes das projeções de inflação no chamado “horizonte relevante” e da meta inflacionária.

Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Banco Central. As projeções são frutos da análise de mais de 100 especialistas do mercado financeiro, consultados semanalmente no levantamento do BC.

Inflação

O mercado financeiro elevou a projeção de inflação deste ano pela 19ª semana consecutiva. Para os analistas, a estimativa deste ano passou de 5,60%, na semana passada, para 5,65% nesta semana.

O próprio BC informou que a meta tem 50% de chance de ser descumprida em 2025. Em relatório publicado em dezembro, a autoridade monetária avaliou que a probabilidade de a inflação estourar o teto da meta neste ano cresceu de 28% para 50%.

E se a meta for descumprida?

Caso a meta seja descumprida, o Banco Central precisa divulgar uma carta aberta ao ministro da Fazenda — neste caso, o ministro Fernando Haddad — explicando as razões para o estouro. Isso porque a autoridade monetária tem o papel de controlar o avanço dos preços, por meio da taxa básica de juros, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) a cada 45 dias.

Os economistas também elevaram a estimativa de inflação para 2026 (pela nona semana consecutiva). Por outro lado, reduziram a previsão para 2028. Enquanto a projeção para 2027 continua a mesma.

Confira como ficaram as expectativas do mercado:

Em 2025, subiu de 5,60% para 5,65%.

Em 2026, passou de 4,35% para 4,40%.

Em 2027, segue em 4%.

Em 2028, recuou de 3,80% para 3,79%.

Dados referentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação, serão divulgados nesta terça-feira (25/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB

A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano segue a mesma da semana anterior. Para o mercado, a previsão de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 é 2,01%.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Uma alta significa que a economia está crescendo em um ritmo bom, e uma queda implica encolhimento da produção econômica da nação.

A previsão do mercado para este ano segue próxima da projeção do BC, que prevê avanço de 2,1% do crescimento do país em 2025. A estimativa da Secretaria de Política Econômica (SPE) é de crescimento de 2,3% do PIB.